Elettra Lamborghini incontenibile: la Regina del twerking sempre più bollente

Elettra Lamborghini scalda il cuore dei suoi fan con delle foto da urlo: fisico stratosferico per l’ereditera, provocante come sempre.

Se c’è una star della tv italiana che ama provocare i suoi follower sui social, questa è Elettra Lamborghini. L’ereditiera più amata dal pubblico, da qualche anno non solo regina del twerking, ma rappresentante della musica italiana nel mondo, continua a regalare foto hot e post davvero bollenti sui social, anche per riscaldare gli animi in questa fase rigida dell’inverno.

Terminate le vacanze di Natale, vissute dalla cantante di Musica (e il resto scompare) tra spiagge assolate, mare cristallino e anche gite in montagna per sfoggiare le sue curve pericolose in tuta da sci, in questo momento l’ereditiera si sta godendo ancora un po’ di relax, prima di tuffarsi nel duro lavoro.

Nelle sue ultime storie possiamo vederla, infatti, alle prese con un massaggio rassodante e levigante sui suoi addominali scolpiti. Il Natale porta sempre qualche chiletto di troppo ed Elettra non vuole minimamente rischiare di perdere il suo splendido fisico, uno dei segreti del suo straordinario e inarrestabile successo, insieme alla sua simpatia e solarità.

Elettra Lamborghini hot: la foto non nasconde nulla

Che sia al mare o in montagna, che sia in bikini o in intimo, ma anche semplicemente in tuta, Elettra Lamborghini è sempre sexy e bollente, per la gioia dei suoi fan. Ogni suo scatto fa il pieno di like, ogni sua storia è seguita da milioni di sostenitori che sono diventati ormai dipendenti dalla sua simpatia e dalle sue forme, nascoste o impreziosite da tatuaggi pazzeschi.

E specialmente in questo periodo, in vista del Festival di Sanremo, sono in molti ad ammirarla con maggior attenzione e un pizzico di nostalgia. Per i suoi fan la partecipazione di Elettra in gara nella kermesse nel 2020 è stata infatti un sogno, e in molti l’avrebbero voluta di nuovo sul palco dell’Ariston, anche in una nuova veste.

Le cose sono andate però diversamente, e con tutta probabilità la rossonera Elettra, bolognese ma milanista doc, rimarrà ‘in tribuna’. O meglio, sul divano di casa, pronta ad assistere allo spettacolo più glamour del mondo della musica mondiale, per poi magari prendersi una rivincita, chissà, all’Eurovision. Chi meglio di lei potrebbe infatti coniugare perfettamente lo spirito internazionale, ma quest’anno italianissimo, della kermesse che si svolgerà a Torino?