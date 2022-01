Barcellona nei guai: via un altro campione, lo vuole Guardiola

C’è solo un giocatore nella rosa blaugrana che la dirigenza non cederebbe mai, perché su di lui vorrebbe far nascere il Barcellona del futuro. Ora la situazione sta cambiando e la grave condizione societaria in cui il club versa, potrebbe aprire scenari ben diversi.

Il talento se c’è prima o poi esplode e non c’è verso di fermarlo. Le voci di mercato che riguardano l’asso spagnolo cominciano ad essere forti e i tifosi blaugrana, già orfani di Leo Messi, iniziano seriamente a preoccuparsi. La straordinaria continuità che il talento catalano ha mostrato, nel corso della stagione, lo ha messo in luce, ancor di più di quanto già non fosse, ed ora le voci di mercato si fanno sempre più insistenti.

La meglio gioventù

Prendendo spunto dal titolo di un film italiano, di qualche hanno fa, torniamo a bomba sulla situazione che sta vivendo il club blaugrana, in questo periodo. Il Barcellona del dopo Messi si sta ricostruendo e i giovani della rosa hanno preso loro in mano la squadra, con lo scopo di farla crescere nella maniera più veloce possibile. La gioventù sta tirando la carretta e non è un caso che il giovane centrocampista spagnolo sia stato considerato, dagli addetti ai lavori, il vero leader del nuovo Barcellona. Un talento puro, su di lui la dirigenza catalana aveva pensato di riporre le proprie speranze di rinascita. Il Barcellona non aveva mai subito, fino a quest’anno, l’onta dell’eliminazione dalla Champions, già dalla fase dei gironi. L’eliminazione è stata vissuta malissimo dai giovani e questo ha tolto loro molte certezze.

L’incantesimo è finito e il Barcellona è diventata una squadra normale, una compagine come tutte le altre. L’andamento che i blaugrana anche in Liga, stanno avendo quest’anno, non è di certo dei migliori e i giocatori, specie quelli importanti, se ne sono accorti da tempo.

I campioni del futuro: meglio prenderli il appena possibile

Pedri è considerato da tutti il vero Golden boy del Barcellona, e malgrado il suo attaccamento alla maglia non sia minimamente in discussione, non è assolutamente contento di come stia andando quest’anno la sua squadra del cuore. Ai giovani colleghi che stanno dimostrando di avere poca voglia di correre, si sono aggiunti anche dei calciatori inadeguati al gioco che vuole proporre Xavi e questo al talento catalano non va proprio giù.

Guardiola lo vorrebbe subito al City

Pedri malgrado tutto però, sta andando avanti, ma le sirene del mercato cominciano a fare breccia nella sua mente. La sua promessa di eterna fedeltà al club catalano comincia a vacillare. In Europa non c’è un calciatore under 21, tra quelli in attività, che finora sia stato più continuo del giovane talento spagnolo. Il premio “Golden boy” ricevuto a novembre 2021 è stata la riprova di quanti abbiano notato le sue grandi potenzialità.

Il prezzo di base per il calciatore è fissato. Il Barcellona per Pedri chiede non meno di cento milioni. Il titolare della nazionale spagnola quei soldi li vale tutti, e lo sa bene anche Pep Guardiola che vorrebbe portarlo subito con se in Premier. A Pedri però, non mancano le alternative. Oltre al City infatti, sul ragazzo ci sarebbero anche Bayern Monaco e Psg che però al momento, malgrado lo apprezzino molto, non potrebbero garantire al ragazzo un posto da titolare.