Inter scatenata: non solo Dybala, preso un big della Juventus

L’Inter di Marotta prova a strappare un doppio colpo alla Juventus: non solo Dybala, vicina la chiusura con un altro titolare.

C’è un club scatenato sul mercato italiano: l’Inter di Marotta e Simone Inzaghi. Il club nerazzurro, campione d’Italia in carica e strafavorito anche per questa stagione, sta programmando il futuro con un mercato certosino. Pochi colpi, ma buoni sia per il presente che per il futuro. Colpi che potrebbero arrivare anche da una delle più grandi rivali in Italia: la Juventus.

Inizia a tremare Max Allegri. Dopo anni di dominio bianconero, Marotta si sta infatti prendendo più di una rivincita sulla Juve, e adesso sembrerebbe pronto a piazzare una doppia zampata sul mercato. Non uno, ma ben due acquisti a parametro zero di senatori dello spogliatoio della Vecchia Signora.

Se la storia di Dybala è ormai alla luce del sole, e pubblicamente il dirigente nerazzurro ha dichiarato di essere interessato alla sua situazione, sarebbe un altro il grande colpo che, lontano dai riflettori, Marotta avrebbe quasi chiuso. Un affare straordinario che finirebbe per privare la Juventus di uno dei propri principali protagonisti di questi anni di grandissime vittorie.

L’Inter punta Cuadrado: arriverà a parametro zero

Il vero grande obiettovo dell’Inter, forse anche più di Dybala, è Juan Cuadrado. Esterno tutta fascia, perfetto per giocare nel centrocampo a quattro di Simone Inzaghi, versatile e micidiale in fase offensiva, il colombiano potrebbe essere il sostituto ideale di Perisic. Un’eredità pesante, ma che un calciatore del suo calibro non faticherebbe a sostenere.

A svelare quella che, per ora, è solo un’indiscrezione è stato Luca Momblano, giornalista vicinissimo all’ambiente Juventus. Stando alle sue dichiarazioni, rilasciate sul canale Twitch Juventibus, Marotta avrebbe già contattato Alessandro Lucci, agente del calciatore ex Fiorentina.

La risposta del procuratore è stata per il momento interlocutoria. Cuadrado, che a Torino si trova molto bene, vorrebbe infatti prima parlare con la società bianconera per capire le sue intenzioni. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022, e per il momento di un rinnovo non si è mai parlato in maniera concreta. Non c’è dunque nessuna vera e propria notizia, ma una cosa è certa: l’Inter sta guardando con grande interesse a ciò che succede in casa Juventus. E in vista dell’estate non è impossibile immaginare fuochi d’artificio.