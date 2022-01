Francesca Brambilla fa impazzire i suoi fan con nuovi scatti sexy su Instagram: la Bona Sorte mostra le sue forme generose sui social.

Più di un milione di follower. Storie e relazioni importanti, come quella con il rapper Gué Pequeno. Un ruolo televisivo conquistato con grande merito ad Avanti un altro, dove interpreta la Bona Sorte. E di certo davanti a sé ha ancora tantissimi traguardi straordinari. Di chi stiamo parlando? Della fantastica Francesca Brambilla, la formosa e amatissima influencer che ama il mondo del calcio.

Sguardo ammaliante, seno prosperoso e curve perfette, Francesca lascia ogni giorno i suoi follower senza parole. E non solo per la sua esuberante simpatia! La splendida showgirl ha infatti delle altre qualità innegabili, e non le nasconde in scatti bollenti come quelli che possiamo ammirare in questi primi giorni del 2022. Scatti che fanno girare la testa a tantissimi tifosi, soprattutto a quelli di una squadra di Serie A in particolare.

Non tutti lo sanno, ma la modella è infatti una tifosa appassionatissima dell’Atalanta. Se lei è la Dea preferita degli orobici, la Dea nerazzurra è l’unica squadra che fa davvero battere il suo cuore, e non lo ha mai nascosto. Anche se sono altri i calciatori con cui ha avuto contatti molto ravvicinati…

Francesca Brambilla, che curve: la modella fa girar la testa ai fan

Difficile non notarla, anche se ti chiami Zlatan Ibrahimovic. Lo ha confessato lo stesso Brambilla durante un Q&A su Instagram ai suoi follower. A quanto pare la modella ha infatti conosciuto una sera in discoteca il campione svedese, e i due hanno scambiato qualche parola, ma nulla di più, ovviamente. Anche perché Ibra è da anni sposato con una donna altrettanto avvenente.

Ma Zlatan non ha avuto l’esclusiva con lei. Anzi, la modella ha ammesso di aver conosciuto tutti i giocatori di Serie A! Conosciuti nel senso di incrociati qualche volta, non certo in senso fisico. “Non li ho provati“, ha chiarito la showgirl per evitare di creare scompiglio. C’è però almeno un calciatore, un grande campione che non ha mai giocato in Italia, che forse con lei una piccola avventura potrebbe averla avuta.

Per qualche tempo si è infatti vociferato sulle pagine dei tabloid di un suo possibile flirt con l’asso brasiliano Neymar. Al riguardo Francesca non ha però confermato nulla, se non di aver effettivamente conosciuto il campione del PSG, senza però sbilanciarsi: “Non posso dire niente…“. A buon intenditor, poche parole.