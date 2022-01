Laura Cremaschi esagerata su Instagram, stavolta mostra le gambe: la foto dell’ex Bonas di Avanti un altro fa impazzire i fan.

Ormai è la Regina del Web, ma poco importa: per i fan Laura Cremaschi resta sempre bonas. Anzi, la Bonas per antonomasia. Lo dimostrano le pioggie di like che ogni suo post ottiene su Instagram e sugli altri social utilizzati dall’amatissima Cremaschina. D’altronde, ci sarà un motivo per cui è stata nominata regina: non si conquista il web dal nulla.

Con oltre un milione di follower, tutti guadagnati ‘sul campo’ a suon di foto sempre più hot e sexy, la bionda modella e influencer ha voluto ancora una volta far girare la testa ne suo ultimo scatto, pubblicato in uno spot promozionale che coglie nel senso. Anche se, più che l’azienda che dovrebbe sponsorizzare, a rimanere nella testa e nel cuore dei suoi fan sono soprattutto le sue interminabili e perfette gambe.

Bella e ammaliante come non mai, la tifosa dell’Italia che più ha saputo unire le tifoserie italiane, con degli scatti osé durante gli Europei a sostegno degli Azzurri, Laura si è superata. La sua foto esagerata è davvero degna di centinaia di migliaia di interazioni. Guardare per credre…

Laura Cremaschi, post da favola: che gambe

Per promuovere una nota catena di negozi specializzati di prodotto di consumo non alimentari, quindi igiene personale, per la casa, prodotti di bellezza e oggettistica varia, la biondissima Laura ha scelto una foto sobria: maglietta, mini short e gambe in bella vista. Una foto tanto semplice quanto straordinariamente sexy, grazie anche al suo sguardo suadente.

Uno sguardo che ha mandato in tilt anche Alex Belli. Protagonista di Avanti un altro nella serata dedicata ai vip, l’attore è stato ‘pervaso dall’ormone’, come affermato da un divertito Paolo Bonolis. Interrogato su argomenti abbastanza semplici, l’influencer ha sbagliato tutte le risposte, forse per la vicinanza davvero irresistibile della showgirl, coperta da un abitino nero trasparente e molto, molto sexy.

D’altronde, chi avrebbe saputo rimanere concentrato con una bellezza del genere al proprio fianco? Sta in questo il ruolo della Regina del Web e delle altre showgirl del programma: distrarre il concorrente e metterlo alla prova. In questo caso, missione compiuta dunque. E siamo certi che accadrà ancora, e ancora, e ancora…