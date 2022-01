Il big a un passo dalla Juve, porta con se la splendida Ana Lidia Martins

Ana Lidia Martins ha un fascino travolgente e la sua bellezza lascia senza fiato. La splendida influencer, potrebbe arrivare a breve in Italia, insieme al suo fidanzato che sta per accasarsi alla Juve. Il centrocampista è uno dei giocatori dpiù desiderati d’Europa, ma anche la compagna…

C’è attesa per le mosse di calciomercato in Serie A. I rumors si rincorrono, il tempo stringe e c’è bisogno di fare in fretta, soprattutto in casa Juventus.

Al netto delle smentite su movimenti imminenti, Allegri attende qualcosa, e lo scatto da parte del club è atteso nelle prossime ore. Cresce quindi la curiosità per capire quali saranno le trattative su cui affondare il colpo, e i tifosi cercano i video dei nomi meno conosciuti sul taccuino dei bianconeri.

Oltre alle caratteristiche tecniche dei calciatori, gli appassionati di calcio in Italia scovano le curiosità sulla vita personale dei potenziali elementi in arrivo in Serie A. Amori, passioni, vita privata. Spunta quindi il nome di un centrocampista che attende di capire quali siano le intenzioni della Juve, e intanto si gode la compagnia di una fidanzata da urlo. Bionda sexy, con un fisico allenatissimo che conquista grazie agli scatti postati sui social. Ana Lidia Martins è bellissima e col suo compagno potrebbe muoversi con destinazione Torino.

Ana Lidia Martins è pazzesca: che scatti!

Ana Lidia Martins è la splendida fidanzata di Bruno Guimaraes. Il centrocampista del Lione è fra gli obiettivi della Juventus, in azione per capire se è possibile abbassare la valutazione di mercato. I francesi sono bottega cara, e il calciatore resta in stand by pur avendo dato il suo ok alla partenza. Intanto si gode la splendida fidanzata. La galleria di Ana Lidia è infatti ricca di foto travolgenti.

Biondissima, sguardo affascinante, un décolleté incantevole. La coppia è molto attiva e non mancano le dediche, le foto che testimoniano l’amore, le passioni. La fidanzata di Bruno Guimaraes è inoltre una nutrizionista, e a giudicare dalle foto ci tiene molto al lavoro e alla sua forma fisica, che in alcuni scatti esplode con una grazia e una sensualità uniche. I tifosi attendono il calciatore, ma l’eventuale arrivo di Ana Lidia non passerebbe di sicuro inosservato.