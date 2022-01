Wanda Nara senza freni: sempre più sensuale negli ultimi post

Wanda Nara non smette di stupire i suoi fan: stavolta regala una foto molto sexy con uno sguardo che mette ko.

Sempre più bella ogni giorno che passa, sempre più sexy, sempre più provocante… ma anche più misteriosa! Wanda Nara ha scelto di avere un rapporto diretto ma particolare con i suoi follower su Instagram. Li delizia molto spesso con foto osé, dall’alto tasso erotico, in cui mostra il meglio del suo corpo da invidia. Non si limita però a mettere in mostra le sue curve. Anzi, fa sfoggio molto spesso di un animo complesso e di un’intelligenza vivace.

Ardita come non mai, nelle sue ultime foto sul social network la bionda modella, imprenditrice e agente argentina ha voluto lanciare un messaggio enigmatico ai suoi follower. Chiuso il Wandagate con un nulla di fatto, la signora Icardi è riuscita a guardare avanti, senza però dimenticare il passato. E probabilmente ancora cova in sé la volontà di farla pagare a Maurito per il suo comportamento scorretto e sconsiderato.

Pensierosa e più sexy che mai, la splendida Wanda ha voluto lanciare un chiaro messaggio, quasi di sfida. Che sia rivolto proprio alla sua dolce metà?

Wanda Nara sexy su Instagram: foto da urlo

Tumbler riempito con un buon whisky (probabilmente), sguardo magnetico e misterioso, capace di lasciare inebriati più del superalcolico. Wanda apre così il suo weekend, dando una sorta di appuntamento ai suoi fan: “Venerdì“. Pochissime parole che hanno creato un certo scompiglio tra i suoi follower. Che in questo weekend sia in programma qualcosa di particolare? Difficile dirlo. Quel che sappiamo è che Wanda ha voglia di lasciare sempre e comunque senza parole, anche con un semplice selfie in grado di mettere in risalto le sue generose forme.

Un post, quello appena pubblicato, che sembra fare il paio con un altro pubblicato solo un paio di giorni fa. Nella caption di un’altra foto sensuale, ma molto più sobria di quelle appena viste, Wanda infatti scriveva: “E pensare che i miei silenzi sono più duri delle mie parole“.

Un messaggio completato nei commenti: “Quello che sai e che non dici…“. Cosa avrà voluto dire? Probabilmente lo scopriremo solo tra qualche giorno, ma tutto fa pensare che sia in aarrivo una nuova intervista ricca di rivelazioni sconvolgenti.