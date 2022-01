Rompicapo: se riesci a trovare il lecca lecca tra i gelati, sei un genio

Proviamo a fare insieme questo difficile rompicapo. In mezzo a tutti questi gelati, si nasconde un lecca lecca. Riesci a trovarlo?

Un famoso illustratore ungherese, di nome Dudolf è diventato famosissimo per i suoi difficilissimi rompicapi. La difficoltà di soluzione dei suoi test, risiede nella sovrapposizione di colori simili, nell’utilizzazione di figure praticamente identiche e per finire, di un utilizzo fittissimo di un determinato soggetto. Proprio in questo quadro, bisogna scovare un unico elemento diverso, nascosto seppur in vista. In questo caso stiamo parlando di un golosissimo lecca lecca.

Quest’ultimo si nasconde in questa rete di gelati ed ha dimensioni minuscole. Pochissime persone infatti riescono a risolvere il rompicapo, proprio perché sono necessari – oltre che un’ottima vista, anche tanta, tanta concentrazione. Proviamo quindi a fare il test, vediamo quanto sei acuto e sveglio. Dudolf è riuscito a vincere anche con te? Trova il lecca lecca e dimostra di essere superiore alla media.

Hai trovato il lecca lecca?

Se ancora non siete riusciti nell’impresa, vi daremo qualche indizio: per prima cosa, il lecca lecca che dovete cercare, è tipico delle festività natalizie. Rosso con le strisce bianche. Se anche con questo indizio, non siete riusciti a focalizzarlo, volgete lo sguardo in basso a destra. Bene, se anche adesso non riuscite proprio a vederlo, forse questo test non fa proprio per voi. Ci teniamo a sottolineare che Dudolf è particolarmente bravo ad ingannare i giocatori. La mente poi va costantemente allenata, esercizio dopo esercizio diventerete più acuti, brillanti, svegli e, con il passare del tempo, questo genere di rompicapi vi sembreranno semplicissimi da risolvere. Se invece sei riuscito a focalizzare subito il lecca lecca, complimenti! Vuol dire che fai parte di quella piccola percentuale di persone che si può già definire infallibile. Dudolf è riuscito ad ingannare anche te?