Un nuovo Chiesa da subito: la Juve fa un gran colpo

La Juve dopo l’infortunio di Federico Chiesa vuole un esterno in più da aggiungere alla rosa. Il mercato finirà tra una settimana e sono tante le idee in ballo per la dirigenza, un arrivo nella sessione invernale è ciò che si augurano i tifosi.

Lo shock per l’infortunio di Federico Chiesa rimane sempre vivo nella Juventus. I tifosi bianconeri e della Nazionale non vedranno l’asso italiano sino alla prossima estate, l’infortunio non ci voleva proprio. L’esterno bianconero in campo ha sempre dato tutto, un elemento importante che è cresciuto nel corso del tempo, colpi, magie e accelerazioni sono ormai diventati un marchio di fabbrica a cui si rinuncia difficilmente.

La Juventus però deve voltare la pagina e cercare almeno di rinforzare la rosa nell’immediato e nel futuro. Un altro esterno in rosa non porterebbe di certo problemi, le soluzioni offensive devono essere sempre tante per poter competere in alto. Il sogno Champions League rimane sempre ben in vista, gli ottavi di finale contro il Villarreal incombono nel prossimo mese di febbraio. Il quarto posto invece è l’obiettivo da raggiungere con più continuità, i gol di un volto nuovo potrebbero essere decisivi.

Bianconeri indecisi: soluzione immediata o puntare sul futuro

La questione esterno per la Juventus potrebbe non essere di facile risoluzione. La dirigenza bianconera, negli ultimi anni, non è mai stata velocissima nel chiudere le trattative di mercato, lo sta dimostrando anche in queste ultime ore. Un centrocampista laterale offensivo serve necessariamente, un esterno destro o anche polivalente non sarebbe sgradito dalla piazza e dal tecnico Max Allegri. L’abbondanza non porta mai fastidio in un’annata segnata comunque dal ritorno del covid e dagli infortuni: il tecnico vorrebbe un elemento pronto da inserire subito nella mischia.

Il nome di Shaqiri del Lione torna a essere caldo, il Lione non sta giocando un grande campionato e lo svizzero potrebbe tornare in Italia. La sua esperienza con l’Inter non è stata fenomenale, il bianconero potrebbe ridargli nuovi stimoli nella nostra Serie A. Giovane e rodato sembra essere Riccardo Orsolini, bianconero qualche tempo fa prima della maturazione a Bologna. Il ritorno a Torino da protagonista lo stuzzica, i rossoblù non lo hanno di certo dichiarato incedibile.

Altre piste estere sono sondate ma senza troppa convinzione. La Juventus ha fatto i sondaggi sui vari Dembelè e Martial, gli ingaggi dei due calciatori sono però off limits rispetto a quanto la dirigenza ha previsto.