Chiara Nasti festeggia il compleanno: gambe in mostra, uno spettacolo

Chiara Nasti diventa una Barbie per festeggiare il 24esimo compleanno: le foto della modella sono più sexy che mai.

Buon compleanno a Chiara Nasti! La regina delle influencer italiane ha festeggiato il compleanno il 22 gennaio. Un traguardo importante per una delle modelle più ammirate dai fan sui social. 24 anni, portati splendidamente bene e festeggiati in maniera particolare. La fidanzata di Zaccagni si è infatti regalata una festa a tema Barbie, trasformandosi in una sexy bambola capace di conquistare il cuore dei fan.

Quasi fosse una novella Britney Spears, Chiara ha scelto una festa in rosa, a tema Barbie, con un’acconciatura che può ricordare quella sfoggiata dalla principessa del pop nei video di inizio carriera. Bambina monella, la splendida influencer stavolta ha voluto esagerare, regalando ai fan per il suo compleanno qualcosa di molto speciale.

Lady Zaccagni ha infatti pubblicato sui social un video della sua festa a tema, tra palloncini, arredamento rosa e un vestito con una scollatura da brividi in grado di far girare la testa. Ma prima ancora, la splendida modella ha mostrato un altro lato del suo fisico incredibile, facendo sognare tutti i suoi follower.

Chiara Nasti, che gambe: la foto per il compleanno è da applausi

Tra un mare di palloncini e palline, tornata quasi bambina, Chiara Nasti si è trasformata improvvisamente in una mini-doll dallo sguardo molto provocante. Una foto che ha mandato in tilt il social. Tutti i suoi fan e le sue fan hanno, infatti, approfittato dello scatto per farle gli auguri per un bellissimo compleanno e per sottolineare quanto sia bella in tutti i modi, anche in questa posa che mette in risalto le sue gambe perfette.

Insomma, per Chiara è stato un compleanno davvero speciale. E avrebbe potuto esserlo anche di più, grazie al fidanzato Mattia Zaccagni, attualmente attaccante della Lazio. L’ex lady Zaniolo stava infatti per portare grande fortuna al suo uomo, che nella gara dell’Olimpico della serata del 22 stava per risultare decisivo.

Purtroppo per lui e per la squadra di Sarri, il suo destro si è stampato sul palo, negandogli la gioia del gol, probabilmente da tre punti, e soprattutto una dedica che sarebbe stata veramente molto speciale. Sarà per un’altra volta, ma una cosa è certa. Da qualche tempo a questa parte, Zaccagni sembra più felice e in forma che mai. E il motivo è chiaro a tutti.