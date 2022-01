Liverpool riparte, Klopp ora accelera il mercato dei reds

Il Liverpool di Jurgen Klopp per tornare grande ha bisogno di un mercato solido e di mantenere delle certezze. La squadra inglese può essere protagonista nella seconda parte di stagione, i big devono rimanere ad Anfield per non vanificare quanto fatto sinora.

I pensieri del Liverpool sul mercato sono a duplice mandata. Il gruppo di Jurgen Klopp è uno dei più corteggiati d’Europa, il tecnico sa bene di avere elevato alla massima potenza i suoi ragazzi e ora deve difendersi dagli attacchi altrui.

Sono tanti i calciatori entrati nel taccuino dei direttori sportivi di tutta Europa e non sarà facile respingere gli attacchi. I fenomeni spesso sono stanchi di un’ambiente e vogliono cambiare aria per sfida ma anche per gioco, il Liverpool teme una sorta di “rivolta” dei suoi big. Il mese di gennaio e la sessione del mercato invernale durerà ancora per poco, i reds avranno comunque il loro lavoro per mantenere la rosa intatta.

Il tecnico tedesco su un punto è irremovibile: il suo campione deve rimanere ancora al Liverpool. Lo ha “creato” e plasmato a sua immagine e somiglianza, è troppo fondamentale per il gioco degli inglesi e per l’incisività sotto porta.

I big vogliono muoversi, gli inglesi vogliono trattenerli

Jurgen Klopp vuole un Liverpool ancora con Momo Salah al centro del progetto tecnico. Opzione non semplicissima, l’egiziano ha la mente rivolta alla Coppa d’Africa ma anche a quanto succede sul mercato. Salah è ricercatissimo pur non essendo a buon mercato, il Real Madrid lo guarda da tempo con interesse per tentare un futuro tridente da sogno con Mbappè e Haaland. L’egiziano ancora non si è pronunciato definitivamente, il suo tecnico sì: Klopp ha recentemente dichiarato come il Liverpool non può fare a meno di lui, augurandogli un rinnovo di contratto che vada ben oltre l’attuale fermo al giugno 2023.

L’eventuale partenza di Salah è da mettere in conto, il nome di Diaz del Porto è praticamente in migliore per qualità tecniche e motivazioni. Il messicano potrebbe arrivare con un blitz: i portoghesi hanno fissato una clausola rescissoria di 80 milioni, si accontenterebbero subito di un’offerta che arrivi ai settanta.

Il Liverpool, inoltre, guarda la nostra Serie A sempre con buon interesse. Il granata Bremer è ancora monitorato sul mercato, il tecnico lo ha inserito nella cima dei desideri per i calciatori emergenti. Un vice Firmino è l’obiettivo da centrare subito: la partenza di Origi aggrava la situazione. Andrea Belotti può essere il nome a sorpresa da poter pescare?