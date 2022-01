Finale di mercato di fuoco per l’Inter: in arrivo per SImone Inzaghi un nuovo attaccante e un altro colpo straordinario.

Fuochi d’artificio nell’ultima settimana di calciomercato invernale per l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra campione d’Italia non vuole assolutamente scucirsi dal petto il tricolore, e per resistere agli assalti di Milan e Napoli è intenzionata a rafforzare ancora la rosa a disposizione del tecnico. Una rosa già competitiva, ma con pochissime lacune che potrebbero essere colmate anche senza particolari sforzi economici, soprattutto in due ruoli chiave.

In queste ore si sta definendo il passaggio in nerazzurro di Felipe Caicedo. L’ex attaccante della Lazio potrebbe riabbracciare Inzaghi, dopo la rescissione del contratto con il Genoa. Una grande occasione sia per lui che per l’Inter, bisognosa di regalare all’allenatore un nuovo attaccante, dopo l’infortunio di Correa.

Dovesse saltare, per qualche motivo, il passaggio dell’ecuadoregno alla corte di Inzaghi, l’alternativa potrebbe essere un attaccante cresciuto in nerazzurro, il colombiano Eddie Salcedo, oggi in prestito allo Spezia. Un calciatore di puro talento, tecnico, rapido, mobile, pronto a esplodere da un momento all’altro. Ma non sarà solo l’attaccante a rafforzare la rosa nerazzurra. La società milanese è infatti molto vicina a un altro grande colpo.

Inter, arriva il vice Perisic: si chiude

Il tormentone in questa sessione di mercato per l’Inter ha riguardato l’esterno sinistro, un vice Perisic per il presente e soprattutto per il futuro, essendo il croato uno dei calciatori destinati a lasciare Milano al termine del proprio contratto nel 2022. Di nomi se ne sono fatti tantissimi. Gli ultimi porterebbero all’ex Atalanta Castagne, oggi al Leicester, e ad Angelino del Lipsia. Due calciatori proposti alla dirigenza nerazzurra, ma che non hanno scaldato il cuore di Marotta e Ausilio.

La vera battaglia per un posto sulla corsia nerazzurra vedrebbe impegnati due talenti a lungo inseguiti dalla società nerazzurra. Comer riferito dalla Gazzetta dello Sport, in pole rimane ancora Kostic, da mesi individuato come il perfetto erede di Perisic. L’Eintracht, proprietario del cartellino, è un club però molto solido, e non lo lascerebbe partire in prestito.

Discorso molto simile per la seconda scelta, Bensebaini del Borussia Monchengladbach. Anche l’algerino piace tantissimo ad Ausilio, ma le difficoiltà per accontentare il club tedesco non sono poche. Per questo motivo il ds sta continuando a sondare il terreno in tutta Europa, alla ricerca di un’occasione last minute. Altrimenti, è probabile che tutto possa essere rinviato alla prossima estate.