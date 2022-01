La Juventus cambia tutto: un altro big è ai saluti

La Juventus continua a pianificare cessioni importanti: un altro grande nome della rosa di Allegri sta per lasciare Torino.

Cambia tutto nella rosa della Juventus. La prossima sessione estiva per la squadra bianconera sarà quella della rivoluzione. Una rivoluzione già iniziata in questo mercato invernale molto complicato, ma con qualche opportunità da cogliere al volo. In questi giorni è caldissimo il nome di Vlahovic, sempre più vicino alla squadra bianconera. L’offerta è di 60 milioni di euro, e potrebbe far vacillare anche il duro presidente Commisso. Ma per poter arrivare al serbo, servirà monetizzare attraverso qualche cessione.

Un risparmio importante potrebbe arrivare dai mancati rinnovi di alcuni big. Sono note le difficoltà con Dybala, e a quanto pare anche Cuadrado potrebbe presto lasciare la squadra bianconera. Ma investimenti corposi come quelli necessari ad Allegri per ridare competitività alla sua squadra devono per forza basarsi anche su introiti di un certo livello. Per questo motivo, attualmente nella rosa bianconera non ci sarebbero incedibili.

In attacco possono partire sia Morata che Kulusevski, anche se la posizione dello svedese è resa più salda dall’infortunio di Chiesa. Ma è a centrocampo che potrebbero arrivare diverse cessioni, anche sorprendenti. Oltre ai ‘soliti’ Ramsey, McKennie e Arthur, le ultime voci di mercato darebbero in partenza anche un altro titolare.

Juventus: per Zakaria il sacrificato è Bentancur

Per arrivare al grande obiettivoin mediana, Denis Zakaria, la Juventus sarebbe disposta a liberarsi di Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano, che in bianconero aveva fatto bene soprattutto sotto la gestione di Sarri, sta vivendo una stagione con poche apparizioni, complici non pochi probelmi fisici. E anche per questo motivo potrebbe essere sacrificato senza troppi rimpianti.

D’altronde, le pretendenti per un talento ancora molto giovane (classe 1997) non mancano. Un suo grande estimatore sarebbe ad esempio Steven Gerrard, ex Liverpool, oggi allenatore dell’Aston Villa. I Leoni azzurro-amaranto non avrebbero ancora presentato un’offerta ufficiale per l’ex Penarol, ma in caso di proposta importante Allegri non alzerebbe alcun muro.

Per il momento, dunque, anche l’uruguaiano si unisce alla lunga lista dei possibili partenti in casa bianconera, per un mercato ricco di idee e di opportunità, ma povero di proposte irrinunciabili, e che anche per questo motivo stenta a decollare. Ma a nove giorni dalla chiusura, tutto può ancora succedere. E chissà che il volto della Juventus il 1° febbraio non possa apparire molto diverso da quello attuale.