Ti senti un genio? allora prova la tua intelligenza il rompicapo impossibile

Misuriamo insieme il livello di intelligenza provando a risolvere questo rompicapo apparentemente impossibile da risolvere.

Questo rompicapo consiste nello stimolare la tua capacità logico-matematica. Il quesito è molto banale: devi riuscire a risolverlo muovendo solo uno stecchino, in modo che la somma finale, abbia come risultato 2. In molti si sono arresi e lo hanno considerato un rompicapo impossibile

A primo impatto sembra molto semplice ma il problema è che hai disponibile una sola mossa. Ci sono molte combinazioni di numeri che danno come risultato 2, ma la difficoltà sta nel risolverlo con un solo spostamento, di un solo stecchino.

Potrebbe interessarti anche: rompicapo: se riesci a trovare i lecca lecca nella foto, sei un vero fenomeno

Ecco perché per risolverlo bisogna essere acuti ed intelligenti e riuscire a non perdere la concentrazione. Se sei un genio ci riuscirai sicuramente in pochissimi secondi, altrimenti…

Ecco la soluzione del rompicapo

Potrebbe interessarti anche: test: che numero vedi? controlla on line la tua vista

Come si può notare dalla soluzione, il quesito era molto facile risolverlo, bastava soltanto muovere uno stecchino formando una sottrazione. Spostando lo stecchino sul 5 e trasformandolo in un 9, il gioco è fatto! Così risulterà l’operazione 9-7 con risultato 2.

Tu sei riuscito a risolverlo?

Solo un intelligenza superiore alla media, ci riesce al primo colpo!

Spesso il problema è che si pone l’attenzione solo sui numeri, non badando alla possibilità di poter spostare anche i segni matematici. Non ti abbattere se non sei riuscito a risolverlo, sappi che in pochi riescono a completarlo al primo colpo, ma tieni conto che puoi sempre migliorare con l’allenamento. Più ti eserciti e più riuscirai a risolvere dei rompicapo simili, non temere!