Bianca Gascoigne, décolleté super per la figlia dell’ex centrocampista

Bianca Gascoigne da impazzire su Instagram: la modella inglese fa girare la testa a tutti i suoi follower con tante foto bollenti.

Un talento straordinario e incontenibile, come quello del padre. Bianca Gascoigne è davvero pazzesca. Bionda, formosa e simpaticissima, l’abbiamo conosciuta durante l’ultima edizione di Ballando con le stelle, in coppia con Simone Di Pasquale. Un’edizione dello show che l’ha vista grande protagonista fino alla finale, in cui non è però riuscita a vincere, superata nell’appuntamento decisivo da una sexy Arisa.

Modella inglese, tra le più apprezzate in tutto il mondo, con servizi molto sexy su riviste glamour come Nuts, Maxim e Loaded. Prima ancora di arrivare a Ballando, l’abbiamo ammirata a Love Island e poi ancora in altri show inglesi come X Factor UK e Celebrity Big Brother.

Leggi anche -> Joana Sanz, foto da urlo: che dedica per il campione del mondo

Una serie di programmi televisivi che le hanno regalato una grande notorietà, confermata anche sui social, dove è una vera e propria influencer. La bionda figlia di Gascoigne è riuscita infatti a conquistare il pubblico con tantissime foto hot, troppo sexy per passare inosservate. Scatti da urlo che l’hanno trasformata da modella a star del web.

Bianca Gascoigne: la foto in bikini è da impazzire

Sguardo di ghiaccio, capelli biondi e lunghissimi, labbra carnose e sensuali, un décolléte esplosivo. La figlia adottiva di Paul e Sheryl è davvero una delle modelle più belle al mondo. Classe 1986, nata in Inghilterra, è alta 1 metro e 65 centimetri, per circa 57 chili di pura bellezza.

Potrebbe interessarti -> Miss Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi: successi e foto da urlo

Ma una donna così irresistibile ha un fidanzato al suo fianco? Se lo chiedono in molti tra i suoi fan, auguradonsi ovviamente di potersela godere da single ancora per qualche tempo. E forse qualche speranza c’è. La modella ès tata fidanzata per un lungo periodo con Stephen Martorana, proprietario di un negozio di pneumatici inglese. Si è poi regalata una storai con Dan Belton, prima di trovare l’amore in Kris Boyson.

La loro relazione è durata un anno, per poi finire recentemente. Oggi dunque Bianca sarebbe single. L’unico uomo certo ancora nella sua vita è il papà Paul, al quale ha dedicato splendide parole non molto tempo fa in un’intervista a Live Non è la d’Urso: “Io e mio padre amiamo divertirci e ridere. Siamo più amici ora che in passato, perché ci basiamo sul grande divertimento“.