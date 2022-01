Leo Messi si allena con il suo cane, fan senza parole: il video è sorprendente

Allenamento speciale per Leo Messi: la Pulce si fa aiutare da un marcatore d’eccezione, il suo cane Hulk.

Il segreto di Leo Messi per il suo successo? Un partner d’allenamento eccezionale. Lo ha mostrato, in un video sui social diventato rapidamente virale, lo stesso campione argentino. L’attaccante attualmente al PSG si allena infatti con il suo cane. Un cagnolone che non passa certo inosservato, per bellezza e dimensioni, e che è diventato rapidamente una vera star dei social, forse anche più dello stesso Leo.

Il bellissimo esemplare dell’attaccante ex Barcellona è un Dogue de Bordeaux, un cane di taglia grande dal peso minimo di 50 chili. Nato nel 2016, già nel 2018 era enorme, come si dimostrato dalle tante testimonianze pubblicate sui social dal sette volte Pallone d’Oro.

Un cagnolone che fa parte della famiglia dei molossoidi, purtroppo dalle aspettative di vita non troppo alte (tra i 5 e gli 8 anni), ma dotato di caratteristiche che lo rendono un perfetto compagno di giochi per grandi e piccoli: è fedele, intelligente, coraggioso e molto socievole. Un animale che non chiede altro che tanto affetto e la giusta considerazione, per non soffrire troppo la solitudine.

Messi e Hulk: il video dell’allenamento con il cane

Cane differente da quelli avuti dalla famiglia di Messi e soprattutto della moglie Antonela, che prima del suo arrivo aveva il piccolo Toby, un Bichon Frise (una sorta di piccolo barboncino). Nonostante questo, un compagno di vita che è riuscito a entrare rapidamente nel cuore non solo della Pulce, ma anche della stessa consorte e dei loro figli.

Bello, simpatico e molto vivace. Ma sai quanto costa un cane come quello di Messi? Il Dogue de Bordeaux del campione argentino, secondo quanto riferito dal listino prezzi del sito Doghouse.it, ha un prezzo base senza pedigree di 1250 euro. Non pochi, ma si può salire anche a più di 2400 euro in caso di esemplari dal pedigree completo. Insomma, un amico da cui non ci si vorrebbe mai separare. Ma qualcosa ultimamente ha cambiato la storia di Leo e del suo Hulk.

Tra le tante conseguenze del trasferimento del campione argentino a Parigi c’è stata anche la separazione forzata dal suo amato cagnolone. Purtroppo infatti non è stato facile trovare una casa che si adattasse alle esigenze di Hulk, un cagnolone abituato a grandi spazi, temperature miti e possibilità di divertirsi con i suoi amici. Per questo motivo, a malincuore, Leo ha scelto di lasciarlo nella residenza di Barcellona, con la compagnia di persone fidate. La speranza che è i due possano presto ricongiungersi e tornare ad allenarsi insieme.