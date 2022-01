Mercato Inter, Inzaghi avrà il suo rinforzo ed è un big della Bundesliga

Il mercato dell’Inter potrebbe sbloccarsi a breve. I nerazzurri sono prossimi all’acquisto di un top player della Bundesliga.

La società nerazzurra è pronta a regalare ad Inzaghi il giusto rinforzo per difendere lo scudetto e proseguire il più possibile il cammino in Champions League. L’Inter, dopo aver conquistato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, dove andrà ad affrontare la Roma, sarà impegnata, in campionato, nella sfida contro il Venezia in casa.

La sosta, invece, permetterà ai nerazzurri di rielaborare le idee e trovare la giusta concentrazione per affrontare uno dei match più importanti della stagione. Il derby contro il Milan, oltre ad avere una valenza emotiva, risulterà fondamentale ai fini della classifica. Un eventuale vittoria sui cugini rossoneri permetterebbe all’Inter di allungare ulteriormente le distanze sulla seconda.

Mercato Inter, Kolarov la chiave per il top player

L’Inter studia attentamente il prossimo colpo in entrata per garantire ad Inzaghi nuove soluzioni. Il compito primario della società è quello di trovare un sostituto di Perisic, con il quale non sarebbe ancora avvenuto un incontro per il rinnovo. Per questo motivo, Marotta e il suo staff non hanno abbandonato la pista che porterebbe Kostic in nerazzurro. L’esterno classe ’92 è in scadenza nel 2023 con l’Eintracht Francoforte e sta spingendo per trasferirsi a Milano in questa sessione di mercato invernale.

L’offerta al club tedesco è quella di un prestito con diritto di riscatto ma, al momento, la proposta è stata rispedita al mittente. Nonostante ciò, le trattative non sono tramontate soprattutto in vista di un eventuale addio al calcio di Kolarov entro la fine del mese. Il serbo libererebbe l’Inter da un pesante ingaggio (1,4 milioni) lasciando libero un posto da colmare.

Sensi resta

L’infortunio di Correa, nella sfida in Coppa Italia con l’Empoli, ha stravolto i piani dei nerazzurri. La società ha perciò bloccato la partenza di Sensi, destinazione Sampdoria, in attesa di capire l’entità dello stop dell’argentino.