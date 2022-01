Marialuisa Jacobelli senza freni: il décolleté è in primo piano

Marialuisa Jacobelli continua a stupire: lasciò tutti col fiato sospeso parlando della storia con un big del calcio. Le sue foto intanto incantano.

Bellissima, intelligente, capace di variare dal giornalismo ai social. Maraluisa Jacobelli ha sempre affermato di poter unire le due cose, e i fan apprezzano la spontaneità di una donna bellissima, figlia del direttore Jacobelli ma capace di farsi strada da sola, grazie al suo percorso di studi ma anche ad una bellezza straordinaria, mostrata senza freni sui social. Fu accostata anche ad un big del calcio. Non confermò, ma non arrivò neanche un no secco, e vista la sua bellezza è lecito pensare che possa stregare proprio tutti.

In passato vennero fuori dei rumors di una relazione con Kylian Mbappè, attaccante della Francia e del Psg. Anche lui sarebbe rimasto affascinato dal sorriso e dalle forme di una donna incantevole, che ha raccolto un boom di consensi social grazie ai frequenti scatti postati e alle pose che fanno impazzire i followers.

Marialuisa Jacobelli, incanto social: forme esplosive

Quasi 800 mila followers in una pagina Instagram decollata in poco tempo. Lecito attendersi un boom per la giornalista e presentatrice tv. Mora, elegante, affascinante, con uno sguardo che conquista e un lato caratteriale simpatico e coinvolgente, che esplode spesso nei video e nelle storie postate per la felicità dei fan.

Leggi anche: Chi è Marialuisa Jacobelli: la giornalista è incantevole

L’ultimo scatto però fa la differenza e lascia tutti a bocca aperta. Abito che fascia le splendide forme, cappelli sciolti lunghi e un décolleté da rimanere senza fiato. Una foto per festeggiare il compleanno, ma il vero regalo lo incassano gli utenti che la seguono e stanno trascinando la sua notorietà. Marialuisa Jacobelli ha tutte le carte in regola per diventare amata e sempre più presente in tv.