Mercato Fiorentina, Commisso sfida l’Inter: è caccia a due big della serie A

Il mercato della Fiorentina potrebbe subire un’improvvisa accelerazione. I viola sono pronti a battere la concorrenza dell’Inter.

La Fiorentina si candida ad essere la regina del mercato invernale. I viola, dopo aver ufficializzato il colpo Ikonè, arrivato per 14 milioni di euro dal Lille, hanno riportato Piatek in serie A. Il polacco, che ha trovato subito la prima rete con la nuova maglia, si è trasferito in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

Tutto, adesso, ruota intorno alla cessione di Vlahovic. La società e Italiano vorrebbero riuscire a trattenere il serbo almeno fino al termine della stagione ma, a fronte di un’offerta irrinunciabile, l’attaccante potrebbe lasciare Firenze sin da subito. In quel caso, però, la Fiorentina ha già pronto un piano di riserva che prevede l’assalto a due top player del nostro campionato, sui quali c’è il forte interesse dell’Inter.

Mercato Fiorentina, sarà sfida aperta all’Inter

La cessione di Vlahovic porterebbe nelle casse viola una notevole somma di denaro da investire, in parte, sul mercato in entrata. La società, infatti, lascerà partire l’attaccante solo a seguito di un’offerta sui 60-70 milioni di euro. In tal modo, Comisso avrebbe le risorse finanziarie necessarie per competere con il capitale nerazzurro. Raspadori è diventato l’obiettivo numero uno della Fiorentina, considerato perfetto per le caratteristiche del gioco di Italiano. Inoltre, negli ultimi giorni, starebbe prendendo quota il nome di Barak per il centrocampo, autore di una stagione ad altissimi livelli con la maglia dell’Hellas Verona.

Ovviamente l’Inter rimane nettamente in vantaggio sul giovane talento del Sassuolo ma la situazione potrebbe capovolgersi da un momento all’altro. Per quanto riguarda Barak, l’interesse dei nerazzurri si è fermato ad un semplice sondaggio.

Scambio in vista

Si parla nelle ultime ore di una clamorosa ipotesi di scambio tra Fiorentina e Napoli. I viola sono particolarmente interessati a Meret, poco utilizzato fino ad ora, e avrebbero proposto agli azzurri Dragowski. Tra le possibili alternative ci sono Carnesecchi e Vicario.