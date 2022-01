Melissa Satta apre la giacca e abbaglia tutti: si vede proprio tutto

Melissa Satta continua a brillare a Sky Calcio Club: la sua bellezza abbagliante fa impazzire i tifosi sui social.

Fisico mozzafiato, eleganza innata, un carisma fuori dal comune. Melissa Satta è più bella che mai. L’ex lady Boateng, una delle wag più amate nel mondo del calcio italiano, almeno in anni recenti, è la vera regina delle trasmissioni calcistiche in questa stagione 2021/22. Entrata nella squadra di Sky Sport, dopo alcune schermaglie iniziali con altre colleghe ha finito per conquistare tutti, sia il pubblico da casa che i tifosi.

D’altronde, come si fa resisterle? Cresciuta in maniera esponenziale anche nella qualità dei suoi interventi e nelle sue analisi calcistiche, Melissa non è per nulla un pesce fuor d’acqua in un programma spotivo. ‘Svezzata’ a Tiki Taka, nel salotto di Sky si è dimostrata brillante, a parole e soprattutto a gesti e modi, grazie alle sue movenze meravigliose.

Una bellezza che toglie il fiato e che Melissa non ha nascosto nemmeno nel suo ultimo post. Uno scatto in cui ha presentato, a chi è stato un po’ distratto nella puntata di ieri, il look con cui si è presentata in tramissione. E in una breve clip ha voluto regalare anche uno speciale ‘senza giacca’. Uno di quelli che farebbe arrossire chiunque. Altro che Caressa…

Melissa Satta apre la giacca: vista pazzesca

Completo color petrolio raffinatissimo, richiamato anche dal trucco sugli occhi, in grado di dare ancora maggior risalto al suo sguardo magnetico. E poi un fisico pazzesco, slanciato, premiato da gambe interminabili e da un lato A generoso e perfetto. Melissa ancora una volta è riuscita a sorprendere tutti e si è presa i cuori e i like di migliaia di fan, tra cui una ragazza che assicura: “L’eleganza ce l’hai nel DNA“.

Ma a rubare ancora di più il cuore, più che le foto, sono state le immagini raccolte in un breve video di una sorta di ‘spogliarello’, con giacca aperta e sguardo malizioso, in grado di far aumentare i battiti cardiaci fino a un ritmo indemoniato.

Immagini che non saranno passate inosservate nemmeno al suo ex Boateng, che però in questo momento è felicemente fidanzato con una sexy influencer. Dal canto suo, Melissa si sta invece dedicando al lavoro, con risultati straordinari. Per l’amore ci sarà tempo.