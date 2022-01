Francesca Brambilla irresistibile in costume: gli ultimi scatti rubati alla splendida Bona Sorte fanno impazzire i fan.

L’estate è lontana, ma le foto rubate dai paparazzi continuano a riscaldare l’atmosfera sui social anche nel pieno di questo gennaio. Specialmente se al centro di queste foto ci sono le forme bollenti di una donna splendida e amatissima come Francesca Brambilla. La Bona Sorte di Avanti un altro non smette di stupire: dopo aver regalato immagini da brividi per tutto il periodo di Natale, in questo gennaio si sta lasciando andare con foto pazzesche.

La sua generosità è ben visibile, sia dentro che fuori. Una generosità che la porta a essere sempre prodiga di nuove immagini e nuove foto bollenti per tutti i suoi fan. Non è un caso che sia riuscita ad attirare in pochi anni un seguito di oltre un milione di follower super eccitati.

E se in uno degli ultimi post aveva scelto di far sognare tutti pubblicando una foto insieme alle due colleghe Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi, rispettivamente poliziotta e Regina del Web ad Avanti un altro, nell’ultimo ha semplicemente aperto l’archivio dei paparazzi che sempre la seguono, per scegliere un paio di scatti davvero ben riusciti.

Francesca Brambilla, bomba sexy sui social: che foto spettacolari!

“Quando i paparazzi erano i miei content creator preferiti a Miami“, ha scherzato sui social la bella e brava Francesca, a corredo di due immagini davvero super sensuali. Il costume bianco scelto mette inifatti in mostra le sue generosissime forme, complice quel bottone bikini che davanti è quasi del tutto sbottonato.

Insomma, ancora una volta la tifosa dell’Atalanta più sensuale d’Italia ha colpito nel centro. E dopo aver ammaliato anche calciatori come Zlatan Ibrahimovic, conosciuto di persona in discoteca, stavolta è riuscita a stregare tutti i suoi follower, collezionando una pioggia di like e commenti.

Non resta che continuare a seguirla per poter entrare sempre più nel suo mondo, fatto di passioni importanti, dai motori alla musica, passando per gli animali, come il suo splendido setter irlandese, e ai suoi ormai consueti e tradizionali scatti hot. Foto che non possiamo fare a meno di attendere con ansia ogni giorno, tutti i giorni.