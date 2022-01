Mercato Milan, arriva il nuovo Vlahovic: è un bomber super

Il mercato del Milan potrebbe regalare ai tifosi l’arrivo di un bomber incredibile. In patria è stato già paragonato come il nuovo Vlahovic.

Prosegue ininterrottamente, in casa Milan, la ricerca di un difensore centrale che vada a sostituire l’infortunio di Kjaer. A pochi giorni dal termine della sessione del mercato invernale, i rossoneri non hanno ancora individuato un profilo adatto che possa garantire solidità al reparto difensivo.

Nel frattempo, la società ha preso la decisione di non riscattare Pellegri che tornerà al Monaco per poi essere girato al Torino. La partenza dell’attaccante italiano classe 2001 ha, di fatto, spalancato le porte ad un giovane talento. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Milan è pronto ad ufficializzare un nuovo colpo in entrata.

Mercato Milan, l’erede di Vlahovic

Marko Lazetic diventerà a breve un nuovo attaccante del Milan. Il giovane centravanti serbo, classe 2004, arriverà dalla Stella Rossa di Belgrado per circa 5 milioni di euro, bonus compresi. Nonostante la giovanissima età, il nuovo acquisto farà parte della prima squadra dove sarà essenziale, per il suo percorso di crescita, seguire gli insegnamenti di Ibrahimovic e Giroud.

Lanciato in prima squadra dall’ex interista Stankovic, Lazetic ha segnato 5 gol in 31 presenze tra i professionisti in Serbia. ​Ha, inoltre, già esordito in Europa League e nei preliminari di Champions League. In patria è stato paragonato a Vlahovic e la società rossonera lo valuta come un investimento per il futuro.

La Juventus sonda il terreno per un rossonero

Mentre il Milan sta per ufficializzare un ottimo colpo in prospettiva, la Juventus sta provando a strappare Romagnoli ai rossoneri. La società non ha ancora ultimato il discorso rinnovo con il difensore, con cui ancora c’è distanza. La Juventus, da tempo interessata al giocatore, monitora con attenzione l’evolversi della vicenda pronta ad affondare il colpo.