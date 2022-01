Napoli, saluta un campione: sarà cessione, fissato il prezzo

Il Napoli prepara l’addio ad un altro big al termine della stagione. Il giocatore, che non ha intenzione di rinnovare, finirà sul mercato.

Il Napoli, grazie alle ultime due vittorie in campionato con la Sampdoria e il Bologna, è tornato ai vertici della classifica. Gli azzurri hanno approfittato del passo falso del Milan, in casa con lo Spezia, e si sono portati a due sole lunghezze dai rossoneri. L’obiettivo minimo, come dichiarato da Spalletti, è quello di conquistare la qualificazione in Champions League.

Nel frattempo la dirigenza partenopea deve fare i conti con le delicate questioni rinnovi che stanno fortemente destabilizzando l’ambiente. Resta in sospeso la situazione riguardo Ospina, Ghoulam, Malcuit e Mertens che non hanno ancora le idee chiare di quale sarà il loro futuro. Incredibile, invece, quello che potrebbe accadere con un giocatore chiave della rosa intenzionato a non rinnovare.

Napoli, senza rinnovo sarà addio

Il Napoli vuole assolutamente evitare di ripetere quanto accaduto con Insigne. Il mancato accordo sul rinnovo, ha spinto il capitano ad accettare l’offerta faraonica proveniente dal Toronto. La società azzurra, quindi, perderà, al termine della stagione, un giocatore fondamentale a parametro zero. Uno scenario simile potrebbe crearsi anche intorno alla figura di Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha incredibilmente espresso la volontà di non rinnovare e ciò potrebbe portare a dei risvolti inaspettati.

Il centrocampista andrà in scadenza a giugno 2023 e, considerata la sua volontà, non c’è nessuna trattativa per il rinnovo. Il presidente De Laurentiis, questa volta però, giocherà d’anticipo. Il giocatore, anche se fondamentale, verrà posto sul mercato onde evitare di perderlo a zero.

Prossimo colpo in entrata

Nelle ultime ore, il Napoli si è inserito prepotentemente nella corsa a Nandez. Il centrocampista uruguaiano è da tempo nel mirino di Giuntoli e di altre squadre italiane. Il Torino ha già trovato l’accordo con il Cagliari, ma non quello definitivo con il giocatore che vorrebbe approdare in un top club.