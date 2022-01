Rompicapo: se trovi l’intruso in mezzo alla folla, sei un vero genio

Osserva molto attentamente l’immagine e prova a rintracciare qualcosa che non sia, il volto di una persona… Questo è il nuovo rompicapo che sta spopolando su tutto il web.

Oggi c’è la moda di mettersi alla prova nei rompicapo on-line e questi spesso, sono talmente complicati da far scervellare milioni di appassionati. In questo caso, l’abilità consiste nella capacità di trovare un intruso nella foto proposta in un tempo di massimo 30 secondi.

Il rompicapo da risolvere non è semplicissimo, ma se malgrado i 30 secondi, si riesce a non farsi prendere dalla fretta, si può riuscire a risolverlo.

Se scovi il gatto in soli 30 secondi puoi ritenerti un genio!

Sappi che non sei l’unico che si sta mettendo in gioco, ma i fanatici sono tanti. Le regole sono semplici: il tuo bersaglio da trovare è un piccolo gatto, mimetizzato tra questa folla. Per aiutarti sappi che il nostro felino ha un musino bicolore di color marrone e bianco. Apri gli occhi e mettiti alla prova!

Rompicapo: se non riesci da solo, sotto c’è la soluzione

Alcuni riescono a risolverlo in pochi secondi, ma non preoccuparti se non rientri tra questa percentuale di persone. Esistono migliaia di rompicapi sul web, e con il tempo potrai sicuramente migliorare le tue prestazioni. È stato sperimentato che i fanatici, che si mettono alla prova molte volte, hanno dei tempi di risoluzione molto più brevi rispetto a chi si è dilettato per la prima volta. Quindi se ti senti ancora acerbo, sai quale potrebbero essere dei rimedi efficaci.

Però ti svelo la soluzione in modo che puoi mostrarlo poi ad altre persone e magari fornirgli qualche indizio in più!