Carolina Stramare da urlo: giacca aperta, s’intravede qualcosa di troppo

Carolina Stramare regala visioni da favola a tutti i suoi follower: lo scatto con la giacca aperta lascia sognare i sostenitori e quel lato B che mostra nelle ultime foto di reportorio è davvero da urlo.

Occhi di ghiaccio, sorriso abbagliante. Carolina Stramare è un sogno per tutti i suoi fan e per i tifosi delle squadre di Serie B. La signora del calcio, bianconera doc e venere per chi segue la cadetteria, continua a regalare scatti bollenti a tutti i suoi follower su Instagram. La sua attività di modella le permette infatti di mostrare spesso il suo fisico. E con qualità del genere è impossibile non conquistare i cuori di tutti.

Prorompente ma anche elegante e dotata di una bellezza senza tempo, Carolina continua a far strage di cuori giorno dopo giorno, foto dopo foto. L’ex Miss Italia 2019 è il volto del calcio per gli abbonati di Helbiz Live, che sta seguendo da vicino la Serie B 2021/22. E in poco tempo è riuscita a trasformarsi in una sorta di alternativa alla nota Diletta Leotta.

Leggi anche -> Carolina Stramare, lingerie bianca e posa sensuale: la madrina della B è super

A renderla una delle donne preferite dei tifosi sono stati i suoi interventi da bordocampo, senza dubbio, ma anche le tantissime foto bollenti pubblicate sul suo account Instagram, social che l’ha consacrata a vera e propria influencer. Per esempio l’ultimo scatto suer sexy, uno di quelli che lascia davvero a bocca aperta. Occhi fissi e giacca aperta, Carolina regala un vedo-non vedo irresistibile…

Carolina Stramare sexy con la giacca aperta: i tifosi impazziscono

Bellissima e sensuale, ma anche simpatica e molto, molto sensibile. Carolina in un posto molto recente ha regalato emozioni nuove ai suoi follower, portandoli addirittura a commuoversi. La modella ha infatti aperto il libro dei ricordi, condividendone uno molto speciale e toccante, che aveva per protagonista la persona più importante della sua vita.

Potrebbe interessarti -> Carolina Calvagni,che lato B: con il difensore, sta per arrivare a Napoli anche lei

Nominata Miss Italia nel 2019, Carolina Stramare due anni prima era stata già ‘consacrata’ dalla madre. La donna purtroppo è venuta a mancare nel 2018, senza quindi poter vedere l’ascesa dell’amata figlia, ma era riuscita con un paio d’anni d’anticipo a presagire quel che sarebbe successo.

Lo ha confermato una chat pubblicata dalla modella e risalente al novembre 2017. Nello screenshot si può leggere un messaggio della signora Stramare, che aveva fatto i complimenti alla figlia per come stava con i capelli legati: “Secondo lei avrei potuto vincere Miss Italia“. E ha avuto ragione.