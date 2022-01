Chiara Nasti, che dediche a Zaccagni: le parole e le foto incantano

Chiara Nasti dedica parole d’amore a Zaccagni e posta foto che scatenano l’affetto dei fan. La storia prosegue a gonfie vele.

Una lunga vacanza per cementare il rapporto. Una serie di foto per chiarire a tutti che la storia va a gonfie vele. Nasti e Zaccagni sono ormai una coppia solida. Il calciatore e la influencer e imprenditrice si scambiano dediche, svelando il loro lato dolce sui social. Lo scambio di coccole, gli scatti durante le loro giornate, le videochiamate quando sono a distanza.

Chiara è apprezzatissima dal pubblico maschile ma anche dalle donne, che sui social rispondono ai suoi quesiti, le fanno domande sullo stile, sulla vita privata. Una in particolare ha stuzzicato la curiosità della imprenditrice. Le hanno chiesto cosa ne pensa del nudismo, e nella sua arguta e intelligente risposta, la compagna di Zaccagni ha riferito che nel 2022 ci sono cose ben peggiori. Raccoglie consensi Chiara Nasti, non solo per lo splendido rapporto con i followers, ma anche per una serie di scatti che fanno il boom.

Chiara Nasti: l’allenamento sexy e gli scherzi con Zaccagni

Sono tanti i motivi per cui Chiara Nasti è molto amata. Non è solo bella, ma ha la capacità di coinvolgere i followers, mostrando il suo lato simpatico e la dolcezza nel rapporto con Zaccagni. Non mancano gli scherzi che provocano le risate sui social. L’imprenditrice e influencer ha infatti postato un video in cui si legge: “Sono gelosa?”

Nella registrazione si ascolta una domanda al calciatore, al quale viene chiesto con chi sia al telefono. Lui risponde: “Sto scrivendo ad una”, e Chiara immediatamente prova a strappare il telefono dalle mani per verificare. Boom anche per gli allenamenti. Top corto, sorriso splendido, forma perfetta e bellezza unica anche durante lo sforzo fisico. Intanto la sa pagina decolla. Quasi 2 milioni di followers su Instagram, e guardando le sue bellissime foto, i lavori mostrati con orgoglio, e gli scherzi con Zaccagni, il successo è chiaro e meritato.