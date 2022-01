Lucia Javorcekova è strepitosa: le foto hot della modella sono da urlo

Lucia Javorcekova continua ad incantare: fan in delirio per l’ultimo scatto in lingerie che evidenzia le sue splendide forme.

L’Italia sa apprezzare le donne affascinanti, e fra le tante bellezze apprezzate e letteralmente lanciate sui social, c’è Lucia Javorcekova. Il suo nome fu al centro di un tam tam mediatico per alcuni tormentoni legati ad un fisico a dir poco esplosivo. La promoter slovacca non ha problemi a mostrarsi sui social in tutta la sua bellezza, ma l’ultimo scatto è incredibile.

La Javorcekova è seduta sul letto in lingerie bianca. Intimo provocante, volto accattivante, pizzo e una serie di trasparenze che lasciano senza fiato. Naturale attendersi un boom di commenti, in un gioco di seduzione fra la promoter e i followers che prosegue a ritmo incessante di scatti pazzeschi. Le recenti foto mostrate su Instagram sono infatti un inno alla bellezza.

Lucia Javorcekova, dall’intimo al costume minimal: foto da infarto

Non c’è solo l’istantanea in intimo e pizzo a far scatenare i fan. La galleria precedente è clamorosa. La promoter, altissima, in gran forma, e con un passato da atleta, alterna gli scatti insieme al compagno ad incredibili immagini in pose da urlo. Ne è un esempio lo scatto in cui mostra il suo costume minimal, evidenziando le forme che l’hanno resa celebre e amatissima.

Leggi anche: Sabrina Salerno svela i segreti della sua bellezza: le trasparenze incantano

leggi anche: Vuoi testare le tue conoscenze sportive? dimostra a tutti, che sei veramente un fenomeno sullo sport, partecipando al nostro quiz

Impossibile per i follower fare a meno di seguirla. La galleria di pose in spiaggia incolla letteralmente agli schermi. Una foto in cui sorride mostrandosi “di spalle”, poi un primo piano del décolleté invidiatissimo. “Divina”, e ancora “Incantevole e unica”. Sono questi i commenti che arrivano da appassionati e fans approdati sul suo profilo da ogni parte del mondo. Dando un’occhiata alla galleria è impossibile fare a meno di ammirarla, guardatela ad esempio in quest’ultima posa, in cui appare completamente senza veli e non lascia veramente nulla all’immaginazione…