Il quiz di Calciopolis: dimostra che sei veramente un fenomeno sullo sport

1 QUANTI SONO IN TOTALE, I TITOLI INTERNAZIONALI, RICONOSCIUTI DALLA FIFA, VINTI FINORA DALLE NOSTRE NAZIONALI DI CALCIO?

1) 4

2) 6

3) 7

2 QUALE E’, L’ANIMALE SIMBOLO CHE COMPARE ANCHE IN ALCUNI STEMMI DELLA SQUADRA DI CALCIO DEL INTER?

1) UN’AQUILA

2) UNA TIGRE

3) UN SERPENTE

3 NEL NUOTO, QUALE ATLETA DONNA DETIENE ATTUALMENTE IL RECORD DEL MONDO SUI 400 METRI STILE LIBERO?

1) FEDERICA PELLEGRINI

2) SARAH SJOSTROM

3) KATIE LEDECKY

4 CON LE REGOLE ATTUALI, COSA SUCCEDE SE IN BATTUTA, LA PALLA TOCCA LA RETE E POI FINISCE ALL’INTERNO DEL CAMPO AVVERSARIO?

1) E’ PUNTO PER CHI HA BATTUTO

2) E’ PUNTO PER GLI AVVERSARI

3) SI RIPETE LA BATTUTA

5 QUALE E’ STATO L’ULTIMO PAESE AD OSPITARE I GIOCHI OLIMPICI?

1) IL BRASILE

2) IL SUDAFRICA

3) IL GIAPPONE

Come vi abbiamo già detto in precedenza, si tratta di un quiz sportivo complicato, ma solo per chi non è ferrato in materia. L’errore è comunque sempre dietro l’angolo e se avete veramente risposto correttamente a tutte le domande, facendo attenzione ai vari trabocchetti, presenti del quiz allora siete veramente dei campioni!

Qui sotto ora, trovate le soluzioni alle 5 domande di oggi:

Soluzioni:

1 QUANTI SONO IN TOTALE, I TITOLI INTERNAZIONALI, RICONOSCIUTI DALLA FIFA, VINTI FINORA DALLE NOSTRE NAZIONALI DI CALCIO?

La risposta corretta è la 3) 7

(I titoli sportivi riconosciuti dalla Fifa, conquistati fino ad oggi dalle nostre nazionali di calcio sono 7: quattro titoli modiali, due titoli europei, ed una medaglia d’oro conquistata alle olimpiadi di Berlino)

2 QUALE E’, L’ANIMALE SIMBOLO CHE COMPARE ANCHE IN ALCUNI STEMMI DELLA SQUADRA DI CALCIO DEL INTER?

La risposta corretta è la 3) UN SERPENTE

(Quando l’Inter venne fondata, insieme ai colori nerazzurri rappresentanti il cielo la notte, venne inserito nello stemma anche il serpente, perchè era raffigurato nell’emblema della famiglia Visconti, fondatrice del Ducato di Milano nello Stato dell’Italia Settentrionale.)

3 NEL NUOTO, QUALE ATLETA DONNA, DETIENE ATTUALMENTE IL RECORD DEL MONDO SUI 400 METRI STILE LIBERO?

La risposta corretta è la 3) KATIE LEDECKY

(L’atleta americana detiene il record del mondo sulla distanza con il tempo di 3.56.46, conquistato a Riode Janeiro il 7 agosto del 2016)

4 CON LE REGOLE ATTUALI, COSA SUCCEDE SE IN BATTUTA, LA PALLA TOCCA LA RETE E POI FINISCE ALL’INTERNO DEL CAMPO AVVERSARIO?

La risposta corretta è la 1) E’ PUNTO PER CHI HA BATTUTO

5 QUALE E’ STATO L’ULTIMO PAESE AD OSPITARE I GIOCHI OLIMPICI?

La risposta corretta è la 3) IL GIAPPONE

(I giochi olimpici di Tokio 2021, sono stati gli ultimi disputati in ordine temporale e hanno una numerazione dispari perchè, per via della pandemia, sono stati posticipati di un anno, rispetto all’andamento tradizionale. L’edizione disputata nel 2021 infatti, si sarebbe dovuta svolgere nel 2020.)

