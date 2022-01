Giorgia Crivello, il costume copre poco: si vede tutto, da infarto

Scatto super sexy per Giorgia Crivello: la modella posa in costume insieme a una splendida collega, senza nascondere nulla.

La ‘wag’ più amata del mondo del basket continua a far impazzire i suoi fan. Giorgia Crivello ha fatto ancora una canestro nel cuore dei suoi follower, stavolta con uno scatto su Instagram dai contenuti a dir poco sexy. Ma a mandare ai matti chi la segue tutti i giorni c’è un particolare che non può essere sottovalutato: in questa foto bollente la bella conduttrice non è sola, bensì in ottima compagnia…

Ma facciamo un passo indietro e riepiloghiamo chi è e cosa fa la splendida Giorgia, per chi ancora non lo sapesse. L’influencer italiana più simpatica del web, oltre a essere una grande amica della regina di Instagram, Chiara Ferragni, è anche non solo una modella, ma una conduttrice di programmi televisivi come Le Iene Trip e volto di trasmissioni calcistiche come quelle di Sportitalia, oltre che ex fidanzata di un campione come Valentino Rossi.

Leggi anche -> Giorgia Crivello, che scollatura: senza reggiseno, l’occhio cade lì

Classe 1989, al momento è una delle influencer più apprizzate su Instagram tra quelle italiane. La seguono infatti con grande affetto non solo tantissimi spettatori dei suoi programmi, attratti dalla sua simpatia, ma anche tifosi e fan che invece l’apprezzano soprattutto per le sue foto bollenti, come quella pubblicata in queste ore. Uno scatto sexy da cuori davvero forti.

Giorgia Crivello con l’amica modella: la foto manda in tilt il web

Vista mozzafiato a Desenzano del Garda. Ma non per le meraviglie naturalistiche, bensì per quelle che ci propone Giorgia Crivello in questa foto hot insieme all’amica Veronica Fedolfi, famosa modella e influencer a sua volta. Le due si scambiano carezze molto tenere, e Giorgia descrive questo momento emozionante con queste parole: “Di Lune e Gambe nude ed altri punti di non ritorno“.

Potrebbe interessarti -> Monica Bertini, frecciatina a Giorgia Rossi: “Siamo molto diverse…”

Basta solo quest’immagine per capire molto della conduttrice e modella. Comprensibile infatti che nel 2015 sia stata scelta da Playboy per l’iconica copertina. Un traguardo straordinario che dimostra quanto le sue qualità siano riuscite ad attirare l’attenzione di personaggi molto importanti e di peso. Simpatica, sexy, ironica, meravigliosa, anche sfacciata: tutti gli ingredienti migliori per far presagire una carriera ancora più altisonante per la bella Giorgia. In questo momento è davvero difficile prevedere dove potrà arrivare, ma una cosa è certa: molto molto lontano.