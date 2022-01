Giorgia Crivello, che scollatura: senza reggiseno, l’occhio cade lì

Giorgia Crivello fa sognare i fan con una foto hot pazzesca: l’influencer e conduttrice mostra tutto con uno scatto senza reggiseno.

Tutti pazzi per Giorgia Crivello. La conduttrice delle Iene, ex fidanzata di Valentino Rossi e influencer da centinaia di migliaia di follower, regala spesso e volentieri scatti bollenti, che mettono in mostra la sua sensualità senza eguali. Nell’ultimo post pubblicato ha però esagerato. Algida e sexy, con uno sguardo impenetrabile, lascia trasparire dal cappotto una scollatura da favola.

D’altronde, non è la prima volta che Giorgia regala sogni piccanti ai suoi follower. Fidanzata con il cestista Stefano Laudoni, la splendida conduttrice ormai da anni pubblica foto osé sui suoi account social, e condivide anche momenti di grande intimità. Lo ha fatto anche durante il periodo più buio per l’Italia, quello del primo lockdown, che l’ha vista per tutto il tempo impegnata in un’attività ricreativa da invidia.

L’ex fidanzata di un altro cestista famoso, Daniel Perez, ha infatti raccontato di aver trascorso tutto il lockdown chiusa in casa con il suo Stefano a far l’amore senza soluzione di continuità. Una prova del loro amore, certo, ma anche un racconto che ha acceso le fantasie di molti suoi appassionati fan.

Giorgia Crivello hot: la scollatura vertiginosa manda in tilt il web

Ammaliante, ma anche elegante e sobria, a suo modo, Giorgia Crivello nel suo ultimo scatto ha sfidato il freddo mostrando tutta la sua ‘mercanzia’. Coperta solo da una pelliccia sintetica di color beige, lascia intravedere un abito da sera estremamente sexy, indossato senza reggiseno per dare ancora maggior valore alle sue forme clamorose.

Anche grazie a queste sue incredibili qualità la conduttrice e modella, che ha iniziato la sua carriera come blogger nel 2013 parlando di bellezza e moda, ha conquistato nel 2015 anche la rivista di Playboy. Una chance che ha dato grande slancio alla sua carriera, rendendola popolare in tutto il mondo e facendole guadagnare tantissimi fan ini tutto il mondo.

Non solo influencer. Grazie al servizio su Playboy Giorgia è infatti diventata anche conduttrice di programmi Mediaset come Le Iene Trip e Lucignolo. E non solo. Anche nel mondo del calcio ha fatto capolino, conquistando un posto all’interno di Sportitalia e diventando uno dei volti più amati dai tifosi, soprattutto di quelli della sua Verona.