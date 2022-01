Elisa De Panicis come una sirenetta: il fondoschiena in primo piano

Elisa De Panicis sorprende i suoi fan con un nuovo scatto super hot: l’influencer si mostra in costume e non nasconde le sue forme da infarto.

Tempo di sorprese e di splendidi regali per i fan di Elisa De Panicis. L’influencer italiana, famosa popstar, soprattutto all’estero, sta facendo volare i suoi follower con tantissime foto hot e immagini bollenti in questo primo mese del 2022. Da pochissimo la cantante ha pubblicato un nuovo video musicale dai contenuti clamorosi. Al di là della canzone, che può piacere o meno, le immagini della clip mettono tutti d’accordo: “Sei divina“. Nulla però in confronto al suo ultimo post da sogno.

Diventata famosa al grande pubblico come modella e influencer che provocò l’opinione pubblica baciando sulla passerella della Mostra del Cinema di Venezia la collega Mila Suarez, Elisa è riuscita e entrare nel cuore di tantissimi fan durante l’edizione 2020 del Grande Fratello Vip. E da allora non ne è più uscita.

Per fidelizzare i suoi amati follower la modella ha condiviso sempre più foto sexy, diventando a tutti gli effetti una delle donne più desiderate dagli italiani. E anche di qualche calciatore, come dimostrato da alcuni flirt del passato…

Elisa De Panicis: fisico pazzesco per l’ex di Theo

Nel suo ultimo scatto la diva De Panicis si mostra all’interno di una piscina su un roof top di Dubai, con alle spalle una vista clamorosa. A rubare gli occhi in primo piano è però il suo fisico da urlo, con tanto di lato b coperto da pochi centimetri di costume. Una vista da sogno per tutti i suoi follower, anche per quelli ‘speciali’.

Al di là del bacio appassionato con Mila Suarez, Elisa ha avuto infatti un paio di flirt davvero importanti nel mondo del calcio. Per un certo periodo è stata accostata, ad esempio, a Theo Hernandez, attualmente uno dei pilastri del Milan di Pioli. Ma prima ancora aveva avuto un breve flirt con un altro calciatore ancora più importante.

La splendida cantante-modella è stata accostata infatti per un breve periodo, nel 2016, addirittura a Cristiano Ronaldo, prima che il portoghese si mettesse con Georgina Rodriguez. Pare che il calciatore l’avesse notata durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, nella versione spagnola. E dopo quell’avventura avrebbero addirittura fatto una vacanza insieme, per poi separare le loro strade.