In pochi riescono a risolvere questo rompicapo. Vediamo se tu ci riesci

Se siete appassionati di numeri e vi sentite bravi in matematica, vediamo se riuscirete a risolvere questo difficile rompicapo, che vi proponiamo oggi…

Come sappiamo i rompicapo sono un modo che spesso le persone utilizzano per passare un po’ di tempo o cercare semplicemente di rilassarsi in qualche modo, dopo giornate stressanti, passate in casa o al lavoro. Spesso però, molti di noi, non si cimentano in queste prove, solo per passatempo, anzi…

A volte infatti, questi rompicapo diventano delle vere e proprie sfide tra amici, per dimostrare chi è il migliore del gruppo.

Vediamo ora come possiamo risolverlo, e nel caso non ci riusciste da soli, sotto vi forniremo anche la soluzione corretta.

LEGGI ANCHE —> rompicapo: vediamo se hai veramente, un’intelligenza sopra alla media

Iniziamo con il dire che i rompicapo di tipo matematico di solito, sono quelli che tengono maggiormente impegnata la nostra mente.

Rompicapo: le percentuali di successo sono bassissime… di solito solo 1 su 100 ci riesce!

La soluzione riportata sotto ovviamente, può servire in entrambi i casi. E’ infatti utile a chi lo ha indovinato, per vedere se il risultato ottenuto è realmente quello giusto, mentre chi non è riuscito a trovare la soluzione, può semplicemente voler sapere quale fosse il risultato corretto…

Questo rompicapo, davvero difficile è stato pubblicato prima sul sito Wikr, e nel giro di pochissimo giorni è diventato talmente virale, da provocare il blocco di alcuni siti web, in cui veniva proposto.

LEGGI ANCHE —> Rompicapo: solo i più intelligenti hanno trovato tutte le tigri nella foto e tu?

In un primo momento sembra davvero qualcosa di molto semplice, ma in realtà non è assolutamente così.

Soluzione:

Questo rompicapo, si può risolvere in due modi e noi ora, vi aiuteremo a vedere quali sono.

La prima è quella di effettuare la somma e poi riportare ed aggiungere il risultato ottenuto, nell’operazione successiva…

quindi:

1+4 = 5

5+2+(5) = 12

3+6+(12)= 21

8+11+(21)=40

quindi la soluzione del rompicapo in questo caso è 40!

Voi eravate arrivati a questa prima soluzione?

se ci eravate arrivati, siete stati bravissimi ma come dicevamo prima, a questo rompicapo, è possibile dare, anche un’altra soluzione…

Per risolvere il rompicapo in quest’altro modo, basterà moltiplicare ed aggiungere il risultato della moltiplicazione ad ognuna delle somme, ad esempio:

1+(1×4)=5

2+(2X5)=12

3+(3×6)= 21

8+(11×8)=96

in questo caso però, il risultato finale che otterremo sarà 96 e come detto, sarà comunque corretto!

Questo perchè a volte, i quesiti matematici aperti, danno modo all’utente di svilupparli mediante le proprie conoscenze, applicando comunque dei metodi congrui che, in assenza di linee guida predefinite, possono dare comunque 2 risultati esatti

Quindi ci sono ben due soluzioni corrette con due risultato diversi, e voi eravate riusciti a trovare almeno una delle due senza ricorrere al nostro aiuto?

In questo caso vi facciamo i nostri complimenti e siamo sicuri che da adesso in poi continuerete a seguirci e a mettervi alla prova con i nostri giochi e test