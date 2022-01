Marika Fruscio, décolleté esplosivo: una visione paradisiaca

Marika Fruscio continua a stupire: tanto lavoro, passione calcio e alcuni scatti incredibili per la super tifosa del Napoli.

Un boom pazzesco, anche facile da incassare viste le forme prorompenti e il fascino. Per Marika Fruscio il compito più difficile è stato confermare la sua notorietà, ma ci è riuscita benissimo grazie alla capacità di conquistare i tifosi di calcio. Non solo sfruttando la sua bellezza, lo sguardo ammaliante e un décolleté da sogno. Marika Fruscio ha sfruttato al sua simpatia, le conoscenze del calcio, il tifo per il Napoli trasformato in un lavoro da presenza fissa nei salotti e nelle trasmissioni.

Ha avuto l’abilità di abbinare le sue conoscenze e i contatti maturati nel mondo del calcio con un delirio social scatenato dalle sue foto. Gli ultimi scatti infatti mostrano una fisicità incontenibile, pose incantevoli e boom di like e commenti inevitabili, che la rendono di diritto una delle infuencer più seguite in Italia.

Marika Fruscio, l’ultimo scatto è un delirio: bellezza incontenibile

Canottiera bianca con scollatura profondissima, trasparenze, un cappello in testa. La Fruscio regala uno scatto durante un momento di relax, e in quello successivo scioglie i lunghi capelli. Due foto che hanno fatto perdere la testa ai follower, pronti sempre a tributarle reazioni positive e commenti di ogni genere.

Leggi anche: Marika Fruscio, il buon sabato è bollente per la tifosa del Napoli

Scorrendo la sua galleria si vedono infatti le istantanee che la ritraggono durante il lavoro in ambito del calcio a scatti paradisiaci. Uno su tutti oltre all’ultimo conquista. Marika Fruscio toglie via maglia e intimo lasciando solo un velo a coprire le sue splendide e magnetiche forme.

Il resto lo fa una posa in cui evidenzia un décolleté che l’ha resa famosa e che i fan sottolineano con più di 1500 commenti. Provate a dare un’occhiata alla sua galleria, resterete a bocca aperta.