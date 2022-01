Dalle isole della Grecia al paradiso di Dubai: gli hotel preferiti di Cristiano Ronaldo per le sue vacanze e non solo.

Come tutti i calciatori, anche Cristiano Ronaldo ama viaggiare. Lo fa per lavoro, spesso e volentieri, ma anche per divertirsi e rilassarsi insieme alla sua famiglia e alla sua amata Georgina Rodriguez. Negli ultimi anni, non di rado li abbiamo visti alloggiare in hotel di lusso, splendidi resort in grado di far sognare e di non far mancare nessun tipo di comfort ai propri ospiti.

D’altronde, di hotel CR7 se ne intende, se è vero che ha da anni investito nel mattone aprendo una catena di alberghi di lusso, Pestana, già disponibili in diverse località in tutto il mondo, dal suo Portogallo alla Spagna, passando per il Marocco. Per un periodo si è vociferato anche di un’apertura in Italia, sul Gargano o in Sardegna, ma per ora è rimasto un progetto irrealizzato.

Leggi anche -> Cristiano Ronaldo nella casa di Messi: che lusso, tifosi increduli

Quando viaggia, però, solitamente il campione del Manchester United preferisce alloggiare in un altro tipo di alberghi. Ad esempio, in Grecia ama trovare riposo assoluto nella località Costa Navarino, a 400 chilometri da Atene. Un luogo poco battuto dal turismo di massa, difficile da raggiungere se non ci si può permettere un aereo privato.

Qui sono due gli hotel a disposizione degli ospiti. Il primo, super lussuoso, è un resort formato da ville incastonate nel verde delle Dunes, con ambienti che variano dai 300 ai 1000 metri quadri. Una scelta perfetta per Cristiano e la sua famiglia. Il secondo, più accessibile, offre tutti i comfort e i servizi di un resort lussoso, ma a un prezzo meno fantasmagorico: si parla di 297 euro a notte. La Grecia è però solo una delle tante tappe del cuore di Ronaldo. Altre sono forse ancora più sorprendenti.

Cristiano Ronaldo: gli hotel scelti dal campione

In Grecia era stato raggiunto da Andrea Agnelli per chiudere l’accordo che lo avrebbe portato alla Juventus. E proprio a Torino c’è un albergo che ha trovato un posto importante nel cuore del campione portogese, la Mandria, il Golf Club di proprietà del patron bianconero. Di fatto, la prima ‘casa’ torinese di CR7.

Della sua avventura in Italia, si ricordano soprattutto i gol. Ma come dimenticare la sua apparizione a Sanremo nel 2020, quando Amadeus aveva coinvolto come conduttrice la bella Georgina? Lady Ronaldo alloggiò in quel periodo, in maniera sorprendente, in un hotel 3 stelle vicinissimo all’Ariston. Il motivo? Semplicemente la comodità di poter stare davvero a un passo dal ‘luogo di lavoro’. Chissà se nella sera in cui ha raggiunto la sua amata, anche CR7 si è accontentato di una dimora così umile.

Potrebbe interessarti -> Manchester, grana contratti: United e Ronaldo senza i big

Decisamente più lussuoso l’hotel scelto per le vacanze a Londra di qualche anno fa. In una pausa della Serie A, il campione scelse di volare in Inghilterra per godersi una pausa con Georgina e il figlio Cristiano Ronaldo Junior. E per l’occasione prenotò una camera al Bulgari Hotel di Knightsbridge, una struttua alberghiera destinata solo a ospiti d’élite. Basta guardare il listino prezzi per capire il motivo: una notte può arrivare a costare 10mila euro. D’altronde, il prezzo è giustificato dalla grandezza della suite, dai bagni in marmo, dal caminetto e da tanti altri piccoli lussi di cui non si può fare a meno.

E infine come non citare Dubai, la meta preferita dai calciatori da qualche anno a questa parte. Di tanto in tanto CR7 vola negli Emirati per rilassarsi, e qui sceglie sempre un hotel extra lusso, location esclusiva che possiamo ammirare in alcune sue foto su Instagram.