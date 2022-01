Gli iberici, nonostante risultati non fenomenali in Liga, piacciono per la qualità dei calciatori che diventano merce pregiata sul mercato. Giovani importanti per il futuro ma anche per il presente, alcuni top player sono seguiti dalle squadre italiane e non solo.

Il progetto basato sui giovani dà spesso i suoi frutti. L’immediato magari non racconterà di vittorie e prestazioni in campo epiche, ma i ragazzi in campo dimostrano sempre più maturità candidandosi per altre soddisfazioni. La squadra iberica lo sa bene, i suoi talenti maturano sempre più e c’è la necessità di andare a capire quale sia la soluzione migliore.

Calciatori da cedere subito oppure da lasciare ancora nella bambagia iberica? Il dubbio dei dirigenti è ciò che tiene sulle spine il mercato, qualche talento è bloccato dalla situazione di incertezza e nelle prossime ore se ne saprà di più. Il Valencia sicuramente sta ricevendo molte attenzioni e, proprio per questo, sa di avere un possibile tesoretto tra le mani.

Il club vuole tornare ai fasti di un tempo e per fare ciò ha bisogno anche di nuove entrate che possano poi essere investite in altre operazioni di mercato. Un giro di soldi vorticoso che servirà a rinforzare la squadra iberica senza mandare in ansia i tifosi, che potrebbero salutare i loro big.

Talenti in esposizione, la Serie A li osserva con cura

Il Valencia ha dei calciatori davvero interessanti, la sua rosa è formata da elementi che giocano un calcio divertente e senza timori. La squadra iberica sta osservando con attenzione la maturazione dei suoi campioni, la Serie A potrebbe essere una meta interessante per il futuro.

La Juventus è la squadra in maggior contatto con il Valencia. Spoilerato l’interesse su Maxi Gomez, la squadra bianconera chiede un forte sconto per ottenere l’asso argentino. Una mossa fatta dalla dirigenza per sondare la squadra spagnola e che “nasconde” forse il reale interesse dei bianconeri. La Juventus, infatti, sta puntando con decisione Guedes, ala portoghese che può davvero far compiere il salto di qualità al team di Allegri. Operazione non facile, il Valencia vorrebbe subito 30 milioni per l’esterno ma i buoni rapporti tra i club potrebbero portare a una situazione più “morbida” per il bilancio bianconero. L’accelerata per Vlahovic sposterà – inevitabilmente – il tutto per giugno.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> La “mossa” calcistica di Amadeus

Gayà, terzino sinistro, è un altro nome importante. Il capitano ha ricevuto sondaggi da Inter, Napoli e Milan che sono rimasti spaventati dalla richiesta di 40 milioni. Soler, invece, è praticamente fuori dai giochi per la Serie A: il Real Madrid sembra avere già le mani sul regista per una cifra vicina ai 50 milioni.