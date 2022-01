Natalie Weber, particolari piccanti: torna in Italia col calciatore?

Natalie Weber è la splendida moglie del calciatore già stato in Italia e rivelò dettagli piccanti del loro rapporto: tornano in Serie A?

Un amore travolgente, per una coppia famosa e apprezzatissima. Natalie Weber è la splendida moglie di un calcatore che già in passato vestì le maglie dei club italiani. Fu notata subito dagli appassionati. Bellissima, mora, passionale. Un fisico travolgente e un sorriso disarmante per Natalie.

Lei è una modella e showgirl argentina molto amata in patria non solo per le forme esplosive, ma anche per la simpatia e la capacità di dire sempre la verità. In una vecchia intervista svelò i dettagli di una coppia molto passionale. Affermò infatti di aver fatto sesso in una occasione per 12 volte di fila con il marito. Circa 5 ore, lasciando tutti a bocca aperta. I tifosi intanto l’aspettano, perché il bomber che ha la fortuna di essere legato sentimentalmente alla stupenda modella, potrebbe tornare in Italia.

Natalie Weber, scatti da urlo e un possibile arrivo in Italia

Occhi chiari, sguardo accattivante, un fisico allenatissimo con risultati evidenti nei travolgenti scatti regalati ai circa 700 mila followers sulla sua pagina Instagram. Natalie Weber è una donna di successo, ed ha conquistato il cuore di Mauro Zarate. L’attaccante ex Fiorentina e Lazio è chiacchieratissimo in queste ore per un possibile ritorno in Italia. Sulle sue tracce ci sarebbe infatti la Salernitana, pronta ad affondare il colpo alla ricerca di talento in fase offensiva.

Intanto Zarate e la splendida moglie postano gli scatti di un legame unico, dal quale sono nati due splendidi figli, e non mancano le dediche reciproche. Ciò che colpisce è però l’incredibile fascino di Natalie, sempre attenta a curare la sua immagine sui social con gli scatti dei suoi lavori ma anche dei momenti di relax, raccontati con foto da restare a bocca aperta? Tornerà in Italia? C’è una possibilità, e i tifosi attendono non solo Zarate, ma anche la splendida moglie.