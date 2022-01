Milan, doppio colpo da urlo: gli affari sono già in dirittura d’arrivo

Il Milan ha intenzione di chiudere il suo mercato con un doppio colpo da urlo e stando alle ultime indiscrezioni, nelle ultime ore, potrebbe già chiuderlo. La doppietta dei rossoneri porterebbe a Milano due calciatori che in questa prima parte di stagione hanno fatto benissimo e che una volta in rossonero, potrebbero risultare decisivi nella lotta scudetto.

Il mercato agli sgoccioli e tutte le squadre stanno mettendo a segno gli ultimi colpi. Il Milan sa bene di aver perso troppo tempo all’inizio ed ora sa di dover recuperare il terreno perduto in precedenza.

Il Milan pronto al doppio colpo – foto LaPresse

Stefano Pioli in quest’ultima parte di stagione si è ritrovato una rosa letteralmente stravolta, rispetto a quella di inizio stagione. Le defezioni nelle ultime settimane sono state tante e per il tecnico emiliano alcune volte è stato difficile addirittura mandare in campo una squadra decente. I rossoneri infortuni a parte, hanno perso a causa della coppa d’Africa quasi tutto il centrocampo titolare, destabilizzando la squadra in maniera significativa.

Inoltre il Milan ha dovuto far fronte anche a diversi infortuni. Uno su tutti quello di Tomori, seppur non gravissimo come quello di Kjaer hanno contribuito sensibilmente a far diminuire l’affidabilità di un reparto difensivo che fino a poco tempo prima era stato tra i migliori d’Europa. La dirigenza quindi, per far fronte a queste problematiche, sta cercando ora di chiudere una operazione che possa risistemare entrambi i reparti.

La doppietta rossonera, due elementi pronti e affidabili

L’intenzione del Milan è di lottare per lo scudetto sino all’ultima giornata. L’obiettivo è raggiungibile ma per arrivare a conquistarlo, la società deve acquistare subito gente pronta all’uso. E proprio due giocatori con questa caratteristica sembrano quelli individuati dalla dirigenza rossonera per rinforzare la rosa. Entrambi militano nel Verona e l’operazione sembra sia addirittura già in procinto di chiudersi

L’ottimo campionato degli scaligeri infatti, ha messo la trattativa sui binari giusti e i due giocatori sono stati già allertati dai loro procuratori per il trasferimento immediato. Un difensore e un centrocampista dunque, sono pronti per indossare la maglia rossonera. Il primo, Federico Ceccherini è un centrale solido e di buona esperienza, può giocare sia al centro che sul centrodestra, ha un grande tempismo e una buona aggressività di base.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Le dichiarazioni della Pellegrini fanno discutere

Il secondo, Antonin Barak, non ha bisogno di presentazioni. Il ceco è definitivamente esploso ed il Milan potrebbe inserirlo sulla trequarti per sfruttare le sue grandi doti da opportunista in area di rigore. Il Verona valuta l’intera coppia circa 30 milioni di euro e non fa grandi sconti. Il pagamento dell’operazione però, potrebbe essere dilazionato in più tranche e i due calciatori, potrebbero scendere in campo con il Milan già dopo la sosta.