Sara Ketlem: il benvenuto a Vlahovic è da impazzire

Sara Ketlem con una serie di scatti accoglie alla Juventus il nuovo acquisto Dusan Vlahovic: che foto per la sexy tifosa.

Le prime immagini di Dusan Vlahovic al J Medical hanno fatto esplodere la gioia fra i tifosi bianconeri. Ad attenderlo per le visite c’era già dalle prime ore dell’alba un capannello di sostenitori. Bandiere della Juve, altre della Serbia, tutti a festeggiare la chiusura di una telenovela durata mesi e poi caldissima negli ultimi giorni. L’ex attaccante della Fiorentina prende la 28, e la notizia dilaga anche sui social.

Non poteva quindi mancare la calda accoglienza da parte di Sara Ketlem. La giovane tifosa bianconera è una influencer conosciuta dagli appassionati che condividono con lei la stessa fede calcistica e non solo. Nei suoi scatti, tantissimi dei quali con addosso la maglia della Juve, è evidente la bellezza di una ragazza che conquista. Sorriso incantevole, décolleté da favola, occhi chiari e una descrizione social che rivela la sua passione. “Juventus princess” si legge infatti nella sua pagina Instagram, e le immagini confermano un fascino unico.

Sara Ketlem è pazza per la Juve: i tifosi invece vanno matti per lei

Ogni squadra famosa che si rispetti ha le sue tifose sexy, sempre pronte a sostenere i colori amati sui social. Sara Ketlem va matta per la Juventus. Così tanto da postare foto prima dei match, vissuti sempre con passione, aggiornamenti, le feste per i successi o le foto per consolare i followers nelle sconfitte. Con addosso la maglia bianconera, la nuova gialla e blu, e la storica casacca rosa, la sostanza non cambia. Sara è affascinante, esplosiva e amatissima dai tifosi.

In tanti infatti attendono il termine dei match e le chiedono nuovi scatti. Per l’arrivo di Vlahovic, la “Principessa della Juve” ha accontentato tutti. Foto del calciatore in mano, casacca bianconera con scollatura, volto ammaliante e festa grande per l’arrivo del bomber. Il resto è nelle storie postate sempre sul popolare social. Scatti che testimoniano quanto la bellissima Sara sia non solo una stupenda tifosa, ma anche una ragazza dal volto incantevole e destinata a diventare sempre più popolare.