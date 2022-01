Elisa De Panicis, non solo stadio: la scollatura dell’influencer infiamma

Elisa De Panicis mostra sui social il modo in cui si rilassa: la modella è super sexy ovunque, dallo stadio al ristorante.

Come ammaliare i tifosi e gli appassionati di calcio? Mostrando una foto sexy direttamente dall’interno di uno stadio. Elisa De Panicis continua a deliziare i suoi follower con scatti ad alto tasso di sensualità. Ogni suo post manda in tilt il web e fa il pieno di like, ogni suo scatto è in grado di scatenare pensieri maliziosi ai suoi fan, che non smettono di seguirla con un amore e un’assiduità con pochi eguali.

La splendida modella e influencer, anche cantante molto famosa soprattutto all’estero, continua a sorprendere i fan con foto al cardiopalma, anche in tribuna. La sua passione per il calcio, d’altronde, non è un segreto. E nemmeno quella per i calciatori.

Leggi anche -> Elisa De Panicis come una sirenetta: il fondoschiena in primo piano

Basta pensare che nel ‘curriculum’ dei suoi flirt sono presenti due assi straordinari del mondo del calcio: Theo Hernandez, terzino francese del Milan che avrebbe avuto una relazione con lei prima di mettersi con la sexy Zoe Cristofoli; e poi il più forte di tutti, Cristiano Ronaldo. Due campioni che di certo non avranno potuto non notare i suoi scatti da San Siro.

Elisa De Panicis: le foto a San Siro fanno impazzire il web

“Day by day” ha scritto Elisa nel suo ultimo post su Instagram. La modella ha voluto regalare ai suoi fan una carrellata di ricordi, per mostrare quali sono le sue attività preferite, giorno dopo giorno. E al primo posto ha messo proprio il calcio, con uno scatto iin tribuna dallo stadio Meazza di Milano, per una partita di qualche tempo fa, visto il numero degli spettatori presenti (quasi tutti mascherati).

Potrebbe interessarti -> Elisa De Panicis incanta: la scollatura mostra tutto per l’ex di Theo

Ma andando a scrutare tra le sue altre passioni inserite in questo post, possiamo ammirare la sexy Elisa fuori a una rosticceria, con in mano una porzione di patatine fritte, con tanto di ketchup e maionese, pronte per finire tra le sue morbide labbra. Si prosegue con una foto proveniente da un evento, in cui la vediamo appoggiata a un’auto particolare: la Batmobile. Infine, si chiude con una foto all’interno di un ristorante. Forse, l’immagine più sensuale di tutti, in cui Elisa sfoggia un abito rosa con scollatura vertiginosa che non lascia molto spazio alla fantasia!