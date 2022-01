Toronto ci prende gusto: altri due campioni azzurri verso il Canada

Non solo Insigne per il Toronto, il club canadese sembra averci preso gusto nel puntare i calciatori azzurri. Due talenti in particolare potrebbero presto accettare la corte dei nordamericani e un ricco ingaggio per cambiare decisamente vita, calcistica e non.

Il calcio mercato sta quasi chiudendo i suoi battenti in Italia ma i calciatori con il contratto in scadenza a giugno rimangono comunque protagonisti. Il cartellino di alcuni azzurri sta diventando merce pregiata, il titolo conquistato di Euro2020 ha alzato senza dubbio l’appeal in campo europeo e non.

I campioni del gruppo di Roberto Mancini sono spesso tra i più osservati, gli italiani sanno cosa vuole dire fare gruppo, saper soffrire e ottenere risultati contro ogni pronostico. Qualità che vengono apprezzate soprattutto fuori dai nostri confini, il mondo del calcio ha occhi e orecchie dappertutto e le nuove tecnologie permettono a volte anche l’impensabile.

La candida dichiarazione del presidente del Toronto ne è la dimostrazione, il patron dei nordamericani ha ammesso di aver cercato Insigne tramite il portale Transfermarket. La trattativa è partita dopo aver visto i parametri e il valore dell’azzurro napoletano, che dopo tante stagioni lascerà il Napoli di cui ne è capitano. L’effetto Insigne può essere trasferito anche su altri azzurri titolati.

Due nel mirino: il Toronto può fare un tridente d’oro

Il Toronto non nasconde le sue ambizioni, gli 11 milioni di ingaggio annui per Insigne fanno capire la disponibilità economica abbastanza ampia del club canadese. I dirigenti si stanno consigliando proprio con l’attuale capitano del Napoli per la campagna acquisti, il partenopeo sta suggerendo altri nomi caldi da poter portare nella MLS.

Due azzurri in particolare potrebbero essere dei compagni ideali per l’attacco. Il sogno di un tridente italiano non è un’utopia, Insigne convincerebbe due amici della Nazionale a seguirlo per riformare un trio davvero incredibile.

La scadenza di giugno ha messo praticamente alla porta Andrea Belotti dal Torino. Il patron Urbano Cairo lo ha già congedato, il proprietario granata si è pentito di non aver rifiutato qualche anno fa l’offerta del Milan da 60 milioni di euro. Ora lo perderà a zero, il Torino ha dimostrato di poter fare a meno del suo capitano e Belotti dovrà trovare un’altra strada. La meta canadese potrebbe essere quella più appetibile.

Torino può essere anche l’ultima meta italiana di Federico Bernardeschi. La stagione attuale lo ha visto in ripresa, l’ala può partire non avendo dimenticato il rapporto non certo ottimo con i tifosi bianconeri.