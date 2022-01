I migliori arrivano a gennaio: il mercato cambia la Serie A

Gli acquisti di gennaio più sofferti sono stati spesso i migliori. Il calcio italiano ha vissuto tante trattative con il brivido ricevendone in cambio poi prestazioni d’eccellenza che hanno cambiato il volto ai grandi team.

Le ultime ore di mercato rimangono sempre un thriller. Le trattative continuano e vengono portate avanti in mille modi, alcune volte diventa una gara di resistenza per le squadre continuare nelle operazioni di mercato. Molte operazioni sono state portate a termine nelle ultime ore, la storia è piena di colpi che sembravano essere svaniti per poi ricomparire quasi magicamente.

Le trattative delle grandi a gennaio sono state sempre conclamate, gli acquisti migliori sono quelli accompagnati da mille polemiche. Il Milan ne realizzò alcune davvero con il brivido negli anni precedenti, i periodi del “condor” Galliani d’inverno erano all’insegna del grande colpo ad effetto. Il Milan riuscì a gennaio, spesso e volentieri, a collezionare figurine quasi sul modello Real, da cui prese il “fenomeno” Ronaldo. Le polemiche furono infinite per il passaggio dall’altra parte dei Navigli, l’avventura non fu eccellente da un piano sportivo.

I brasiliani erano il pezzo forte, basti pensare a Pato e Thiago Silva arrivati d’inverno, ma anche all’inglese David Beckham e al primo Mario Balotelli, che arrivò con voglia di fare nella sua prima tornata rossonera. Senza dimenticare l’Ibra bis del gennaio 2020.

I talenti del triplete, calciatori decisivi per il trionfo

L’Inter per due volte “scippò” i campioni alla Lazio. Nel gennaio 2004 l’arrivo di Dejan Stankovic fu un anticipo di quanto avvenne a giugno con il passaggio di Roberto Mancini in nerazzurro. Nel 2010, invece, fu Goran Pandev l’uomo della discordia. Lotito lo aveva messo alla porta per il mancato rinnovo, l’Inter lo riportò a casa: il macedone era un prodotto del settore giovanile meneghino e fu decisivo nella Champions conquistata da Josè Mourinho.

I centrocampisti decisivi per aprire un ciclo

La Juventus riuscì a rivitalizzare un calciatore dato per finito. Edgar Davids nel dicembre 1997 fu il colpo di Luciano Moggi, preso dal Milan per pochi miliardi di lire e diventato un asse portante del club bianconero per un quinquennio. Jorginho, invece, divenne protagonista nel Napoli dopo pochi mesi di Serie A nel Verona: nel gennaio 2014 gli azzurri accolsero quello che poi sarebbe diventato un pilastro della nostra Nazionale.

La Roma accolse proprio d’inverno (gennaio 2014) Radja Nainggolan allora dal Cagliari, la Fiorentina puntò su un allora sconosciuto Mohamed Salah, in prestito dal Chelsea, nell’inverno 2015: la carriera dell’egiziano svoltò proprio in Serie A.