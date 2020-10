Gattuso, sintomi influenzali prima di Benevento-Napoli: possibili scenari

Gennaro Gattuso si sarebbe influenzato prima di Benevento-Napoli, riscontrando i primi sintomi dopo la sfida con l’AZ Alkmaar. Il primo tampone è risultato negativo e ora si aprono diversi scenari

Sono monitorate le condizioni di Gennaro Gattuso, che avrebbe riscontrato alcuni sintomi influenzali dopo la sfida tra Napoli e AZ Alkmaar di Europa League. Stando a quanto riporta Tuttosport, è scoppiato l’allarme, dato che gli azzurri hanno affrontato un club focolaio, partito verso il capoluogo campano dopo aver riscontrato ben 13 positivi al Covid-19.

L’ex calciatore ha immediatamente svolto un tampone, evitando di recarsi al centro di allenamento di Castel Volturno per non entrare in contatto con calciatori e staff. Fortunatamente l’esito è stato negativo, ma, per precauzione, il Campione del Mondo di Germania 2006 ha affidato la squadra al suo vice Riccio.

Gattuso influenzato, gli scenari per Benevento-Napoli

Intanto il Napoli ha iniziato la preparazione per la partita contro il Benevento in programma domani, 25 ottobre, alle ore 15:00. Nelle immagini condivise sul profilo Twitter della squadra, appare Gennaro Gattuso, che potrebbe essersi ripreso dal malanno.

Come dichiarato anche nel messaggio social degli azzurri, prima della partenza in direzione Benevento, per disputare il Derby tutto campano, verranno comunicati i risultati dei tamponi eseguiti questa mattina. Solamente nel tardo pomeriggio, dunque, la squadra potrà partire e se Gattuso, malauguratamente, risultasse positivo al Coronavirus, sarà immediatamente isolato. La speranza è quella che nessun membro del gruppo squadra abbia contratto il Covid e che tutti possano quindi prendere parte alla sfida.

⚽️ | Ultimo allenamento prima della partenza per Benevento prevista nel tardo pomeriggio. Il gruppo partirà dopo l’esito dei tamponi effettuati questa mattina. 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/OUFh3WdDbS — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 24, 2020

