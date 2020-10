Inter, spunta Izzo per la difesa: idea scambio con il Torino

L’Inter vuole concludere a breve un’affare prima che inizi il calciomercato: nelle prossime settimane il club nerazzurro incontrerà il Torino in cui proporrà uno scambio per arrivare ad Izzo.

La prima rete inviolata della stagione è arrivata contro il Genoa. I campionati, le coppe, si vincono anche grazie al lavoro difensivo e Conte lo sa benissimo. Per questa ragione, l’allenatore nerazzurro vorrebbe che la società intervenisse sul mercato per limare e migliorare quel reparto.

Il calciomercato si riapre a gennaio, ma questo è un buon momento per cominciare a stringere pre-accordi. Così, l’Inter è pronta a trattare con il Torino per un suo difensore, ormai lasciato ai margini del progetto.

Calciomercato Inter, la proposta al Torino: scambio Izzo-Vecino, due uomini fuori progetto

Armando Izzo sembrava potesse lasciare quest’estate la squadra, ma così non è stato. Nella passata stagione non ha brillato e ora deve fare i conti con un infortunio. Il Torino, in questo avvio di campionato, è in grosse difficoltà. La squadra di Giampaolo non riesce ad ingranare e il reparto difensivo è sicuramente quello messo più in discussione. Indubbiamente, l’assenza di Izzo può essere una giustificazione. Tuttavia, il giocatore non rientra più nei piani della società granata.

L’Inter ha bisogno di un centrale, soprattutto in caso di partenza di Skriniar, mai adattato al 3-5-2 di Antonio Conte. Dunque, secondo Tuttosport, i nerazzurri starebbero già pensando di proporre uno scambio al Torino. L’uomo scelto per questa trattativa è Matias Vecino, anch’egli ai margini del progetto e infortunato, proprio come il difensore del Toro. I calciatori sono valutati circa 25 milioni di euro e appare un’affare abbastanza equo e che potrebbe accontentare entrambi gli allenatori. Nelle prossime settimane è previsto un’incontro tra le due società.

