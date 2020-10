Atalanta, Gomez rivela: “Ilicic caduto in depressione, ha avuto il Covid”

Alejandro Gomez ha svelato le cause del periodo complesso che ha vissuto Josip Ilicic, suo compagno all’Atalanta

Giornate difficili, di un anno complicato. Il Covid che travolge Bergamo, città che stava vivendo un sogno, quello dell’Atalanta. I nerazzurri, passati dal lottare per la salvezza ad incantare in Champions League, si ritrovano in ginocchio, come tutta la città.

Le vittime sono innumerevoli, per colpa di un virus che non guarda in faccia proprio a nessuno. Uno mostro silente, come la depressione, quella che ha colpito uno dei simboli più caratteristici della Dea, Josip Ilicic. Lo spogliatoio atalantino non può far altro che accettare la realtà, lo sloveno scompare dalle scene, torna nella sua patria e non prenderà parte a quell’impresa sfiorata di accedere alle semifinali di Champions.

Potrebbe interessarti anche: De Rossi a Propaganda Live: “Il Covid-19 falsa la Serie A”

Una storia che ha toccato tutti, non solo i sostenitori dell’Atalanta. Tutti con Ilicic, che stava vivendo la sua migliore stagione in carriera. A raccontare quanto accaduto in quelle settimane difficilissime è stato Alejandro Gomez, in un’intervista per Tyc Sports.

Il “Papu“, ha svelato alcuni retroscena: “Si, Josip ha contratto il Coronavirus“, una notizia mai emersa fino ad oggi, che spiega ancora meglio le condizioni psicologiche del calciatore. Il trequartista ha poi aggiunto: “Ha sofferto tanto ed è caduto in depressione. Può succedere a tutti che la testa ti esploda”. Lo sloveno, da un paio di settimane, è tornato anche in campo e per fortuna le sue condizioni sono migliorate, come dichiarato dallo stesso Gomez: “Adesso sta bene per fortuna. E’ davvero molto importante per noi”. Una splendida notizia per tutti, nella speranza che quella sofferenza non si faccia più viva, lasciando spazio al talento di Ilicic, pronto a far entusiasmare nuovamente tutti gli appassionati.

Leggi anche -> Serie A e possibile sospensione: Spadafora non esclude l’ipotesi