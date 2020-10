Milan-Roma, Giacomelli bocciato: polemiche su rigori e sull’uso del VAR

In Milan-Roma il caos regna sovrano: Giacomelli in totale confusione assegna due calci di rigore molto discutibili e scattano le polemiche nel post-partita.

La partita che ha chiuso la quinta giornata di campionato è al centro di mille polemiche. Milan-Roma è stata caratterizzata da un arbitraggio che ha scontentato entrambe le squadre in occasione dei due rigori concessi. I penalty, rivedendo le immagini al replay, sono inesistenti. Addirittura, nel primo caso, la punizione sarebbe dovuta essere invertita. Il direttore di gara si è reso protagonista di una conduzione di gioco insufficiente, ma quello che fa discutere tutti è il mancato intervento o uso del VAR.

Milan-Roma, polemiche arbitrali: Giacomelli in totale confusione

Il primo episodio riguarda il contatto tra Pedro e Bennacer. I due si avventano sul pallone vagante in area, e il giallorosso commette fallo sul centrocampista rossonero. Tuttavia, l’arbitro vede totalmente l’opposto e assegna il rigore alla Roma, senza andare a rivedere le immagini. Poco dopo,nell’area di rigore difesa da Mirante, tra Mancini e Calhanoglu avviene un contatto che Giacomelli interpreta falloso. Appare evidente, invece, che non ci sia nessuna irregolarità.

Pioggia di critiche a fine gara per l’arbitro. Enrico Varriale, giornalista di Rai Sport, ha giudicato Giacomelli come il peggior direttore di gara della Serie A e l’ha definito presuntuoso, perché non è mai andato a rivedere le immagini a bordocampo. Nel pomeriggio, Sandro Piccinini aveva commentato lo scarso utilizzo del VAR, invitando di rivedere il protocollo che detta quando rivedere i contatti in area di rigore. A fine gara, il giornalista ha ironizzato: “Forse Giacomelli voleva solo confermare la bontà del mio ultimo tweet..“. Il problema del Video Assisten Review, al quale fa riferimento l’ex telecronista, sussiste quando al centro di una decisione arbitrale viene valutato il contatto tra calciatori, e in questo caso è solo chi possiede il fischietto che può valutare.

Questa mattina, invece, le prime pagine sportive sono tutte incentrate sul clamoroso arbitraggio. “Giacomelli bomber” scrive il Corriere dello Sport, “Arbitro e VAR disastrosi” scrive la Gazzetta dello Sport. Insomma, lo spettacolo che hanno regalato le squadre in campo è stato macchiato da una arbitraggio poco all’altezza.