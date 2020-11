Inter, Eriksen verso l’addio a gennaio: top club interessato al danese

L’Inter potrebbe far partire Christian Eriksen nella sessione invernale di calciomercato. Un top club si sarebbe mostrato interessato al centrocampista

Non procede nel migliore dei modi l’avventura di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter. Il trequartista arrivato a Milano a gennaio scorso non si è mai ambientato al calcio italiano e non ha costruito un bel rapporto con il proprio allenatore, Antonio Conte. Persino delle recenti dichiarazioni lo confermerebbero: “Perché non gioco? Chiedete al mio mister”. Una rottura netta, dimostrata anche dalle costanti esclusioni del giocatore nella seconda parte della scorsa stagione.

Dall’inizio di questo campionato, il tecnico leccese ha dato anche più chance all’ex calciatore del Tottenham, che non ha però ripagato le attese. Prestazioni mai convincenti, scialbe e poco ispirate. Una condizione psicologica che impedirebbe a chiunque di rendere bene sul campo e che potrebbe presto trasformarsi in una cessione anticipata.

Inter, Eriksen può dire addio: tentativo di un top club

Stando alle recenti indiscrezioni, la dirigenza interista avrebbe considerato in maniera sempre più concreta la possibilità di lasciar partire Eriksen tra due mesi. Risparmiare ben 7,5 milioni del suo ingaggio e incassare cifre importanti per la sua cessione permetterebbe all’Inter di reinvestire sul mercato per obiettivi mirati.

Tra le possibili pretendenti, quella che è apparsa maggiormente interessata al giocatore sarebbe il Paris Saint Germain, che avrebbe iniziato a sondare il terreno in vista della campagna acquisti invernale. Dopo l’affare Icardi, i parigini vorrebbero tornare a trattare con i nerazzurri e trovare un accordo per l’acquisto del 28enne danese. Le parti potrebbero discuterne nelle prossime settimane, ma il presidente Zhang ha voluto subito chiarire un aspetto cruciale: niente prestito. Eriksen, se lascerà realmente l’Italia, lo farà solamente a titolo definitivo.

