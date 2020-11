Milan-Calhanoglu, il rinnovo si complica: doppio tentativo dalla Serie A

Il Milan potrebbe perdere Hakan Calhanoglu nei prossimi mesi. Il rinnovo è in stand by e due club di Serie A potrebbero approfittarne

Il contratto di Hakan Calhanoglu è in scadenza e la trattativa per il rinnovo spaventa la dirigenza del Milan. Il trequartista è ancora incerto sull’effettivo prolungamento e diversi club hanno iniziato a interessarsi al giocatore, tanto da sondare il terreno.

Il 26enne ha trascinato il Milan nel finale della scorsa stagione, mentre all’inizio di quella attuale ha messo a segno 4 gol, ma solamente nei preliminari di Europa League. Un bottino fin qui misero, senza neanche una rete in campionato. Che le voci di mercato stiano influenzando il suo rendimento in campo? Difficile dirlo, ma sicuramente l’avvicinarsi del mese di gennaio potrebbe avere un peso non indifferente. Tra poche settimane, infatti, il turco potrà trattare con qualsiasi squadra, firmando persino un pre contratto in vista dell’estate.

Milan, Calhaoglu può lasciare il club: le squadre interessate

Stando alle recenti indiscrezioni, l’incertezza di Calhanoglu avrebbe attirato l’attenzione di Napoli e Inter. I partenopei, con Gattuso come estimatore, potrebbero tentare un assalto già a partire dalla sessione invernale di calciomercato, così da trovare il rinforzo ideale per la prossima stagione.

I nerazzurri, invece, sono alla ricerca di un trequartista, dato che Eriksen non ha convinto Antonio Conte e ha ormai fallito ogni chance ottenuta. Un profilo come quello del turco, che già conosce la Serie A, sarebbe ideale per la società del presidente Zhang, pronta a strappare un accordo a parametro zero per l’ex Bayer Leverkusen. Si attendono novità nei prossimi giorni, che potrebbero diventare cruciali per il futuro di Calhanoglu.

