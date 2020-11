Cristiano Ronaldo raggiunge Puskas: il gol da record del portoghese

Cristiano Ronaldo ha firmato il suo gol numero 746 tra squadre di club e nazionale andando a segno nel 7-0 in amichevole contro Andorra

Cristiano Ronaldo raggiunge Ferenc Puskas. L’amichevole vinta per 7-0 contro Andorra, una sfida non di grandissimo significato tecnico, resterà comunque nella storia. Segnando a cinque minuti dalla fine, il portoghese ha eguagliato le 746 reti in carriera della leggenda ungherese. Solo tre campioni nella storia del calcio hanno segnato ufficialmente più gol: Romario, Pelé e Josef Bican.

Leggenda dello Slavia Praga, nato a Vienna da immigrati boemi, Bican è l’unico a cui la UEFA attribuisca più di 800 reti (805). Sulla sua tomba al cimitero di Vyšehrad a Praga, c’è scritto “miglior cannoniere della storia del calcio”. Ha una particolarità, ha segnato almeno un gol con tre nazionali diverse: Austria, Cecoslovacchia, Boemia e Moravia.

Come ricorda la FIFA, Bican poteva correre i cento metri in 10,8 secondi, appena cinque decimi più lento dell’allora record del mondo. Pepi, questo il suo soprannome, ha mantenuto una media di 1,52 gol a partita. Impossibile da eguagliare per chiunque, anche per Cristiano Ronaldo o Pelé. O’Rey non lo raggiungerebbe nemmeno se si considerassero tutti i suoi gol in amichevoli e incontri non ufficiali.

Leggi anche – Cristiano Ronaldo, lo United pensa al ritorno: le voci dall’Inghilterra

Cristiano Ronaldo insegue Ali Daei

👏👏👏 Congratulazioni, @Cristiano! Vincitore del primo Puskás Award della storia, stasera ha anche eguagliato il record della leggenda: 746 gol in carriera⚽❤️#CR7JUVE #ForzaJuve pic.twitter.com/ewG7QVOhUU — JuventusFC (@juventusfc) November 11, 2020

Al secondo posto della classifica c’è “O’Baixinho”, “il Piccoletto”. Ovvero Romario, che si vantava di aver segnato in ogni modo e contro qualunque avversario. Autore di 929 gol ufficiosi, 772 ufficiali tra nazionale e club, è uno dei cannonieri più amati del Brasile. Egoista come i grandi centravanti, per lo scrittore Manuel Vazquez Montalban aveva piedi sensibili come gli orologi di Salvador Dalì. Johann Cruijff, che al Barcellona l’ha affiancato a Hristo Stoichkov, lo considerava lo considerava il miglior giocatore che avesse mai allenato.

Ronaldo ha raggiunto Puskas, che ha realizzato 324 dei suoi 746 gol in 372 partite al Real Madrid. Memorabili i quattro che hanno indirizzato la finale di Coppa Campioni vinta nel 1960 contro l’Eintracht Francoforte. Il 7-3 dei Blancos avrebbe ossessionato il giovane George Best che ha riguardato la partita decine di volte.

Ora, il portoghese mette nel mirino un altro primato, i 109 gol dell’iraniano Ali Daei, il bomber più prolifico con la maglia di una nazionale nella storia del calcio (li ha realizzati in 149 partite). Con il gol contro Andorra, Cristiano Ronaldo è salito a quota 102. Per il record sembra solo questione di tempo.

Leggi anche – Milan-Calhanoglu, il rinnovo si complica: doppio tentativo dalla Serie A