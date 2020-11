Milik, identikit ideale per l’Inter: Lautaro Martinez ai saluti

Arkadiusz Milik deve trovare una soluzione con il Napoli per lasciare il club a gennaio e ricominciare a giocare: l’Inter sarebbe interessata, ma dipenderà dal futuro di Lautaro Martinez.

Come accennato di recente dal Ct della Polonia, il futuro di Arkadiusz Milik è lontano da Napoli. A gennaio potrebbe definitivamente lasciare la squadra. Il suo contratto con il club azzurro scadrà a giugno 2021, ma il presidente De Laurentiis non vuole perderlo a parametro zero.

Per questa ragione, le parti si incontreranno per trovare una soluzione ottimale e dirsi addio una volta e per tutte. Tra le destinazioni probabili c’è la Roma, ma si è aggiunta anche l’Inter.

Milik, Inter in pole: destino del polacco legato a Lautaro Martinez

L’attaccante polacco rientrerebbe nella lista dei desideri di Antonio Conte. Il mister avrebbe individuato in Milik le caratteristiche ideali per rinforzare il reparto offensivo nerazzurro. Inoltre, sarebbe davvero un’affare. Il Napoli lo cederà ad un prezzo decisamente vantaggioso in rapporto alla qualità dell’atleta, magari anche meno dei 20 milioni accordati con la società giallorossa a settembre. Arkadiusz ha dimostrato di essere un attaccante con una certa propensione al gol, anche se gli manca l’instict killer.

L’operazione potrebbe concretizzarsi soprattutto con la partenza di Lautaro Martinez. Il Toro in estate è stato vicino al Barcellona, poi la trattativa è saltata. Secondo Tuttosport, le prestazioni dell’argentino non convincono Conte che non lo reputa incedibile.

