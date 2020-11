Dybala, il ct dell’Argentina: “Fa male vederlo così, momento delicato”

Dybala non è stato convocato dal ct dell’Argentina a causa dei problemi fisici: l’allenatore dell’Albiceleste spiega lo stato di forma della Joya.

Paulo Dybala sta attraversando un periodo decisamente negativo con la Juventus. Al di là delle sue prestazioni poco convincenti, il suo stato di forma non è ottimale. Al momento deve fare i conti con un’infezione urinaria, che gli ha impedito di rispondere alla convocazione in Nazionale.

Per questa ragione, il Commissario Tecnico dell’Argentina ha voluto lasciare un messaggio oltreoceanico alla Joya. L’Albiceleste vuole ancora contare sul 10 bianconero, talento puro attualmente in difficoltà.

Potrebbe interessarti anche >>> Neymar, il PSG propone il rinnovo: i termini dell’offerta

La condizione di Dybala, il ct dell’Argentina: “Non sta bene, vive un periodo difficile”

Nella conferenza stampa, il ct dell’Argentina Scaloni ha confermato le condizioni di Paulo: “Non sta bene in questo momento, ci fa male vederlo in questo stato. Noi lo apprezziamo tantissimo, la sua assenza è molto pesante per noi. Per lui è un momento delicato, dobbiamo stargli vicino. Lo aspettiamo e gli mando un abbraccio“.

Dybala non è stato convocato anche nelle precedenti partite dell’Argentina. Ha cominciato la stagione con un infortunio, tant’è che solo ora sta trovando minuti e confidenza sul campo. La sua condizione non è ottimale, ma avrà tempo e modo per riconquistare la Juventus e la convocazione in Nazionale.

Potrebbe interessarti anche >>> Cristiano Ronaldo raggiunge Puskas: il gol da record del portoghese